La controversial sentencia de Chiquito Romero tras el empate de Boca en Santa Fe: “Mientras no…”

Sergio Romero fue otro de los futbolistas que habló luego del flojo partido que tuvo Boca en Santa Fe. El arquero sostuvo que es bueno no perder y destacó que desde la llegada de Jorge Almirón hubo un gran cambio en el equipo,. Sus dichos generaron la reacción de los hinchas, quienes expresaron su malestar por ver una realidad diferente a la que se ve en la cancha.

"Siempre es bueno irse con el arco en cero. Nos da confianza y nos afianza como equipo. Por momentos tuvieron sus chances, no vamos a negar que llegaron y llegaron con claridad. Jugamos bien en el primer tiempo, las claras no las pudimos terminar bien. Mientras no perdamos, y no nos hagan goles, es positivo", expresó Romero.

Luego, continuó: "Hicimos nuestro trabajo, con uno menos, es difícil y se nos hace cuesta arriba. Nosotros los arqueros estamos para eso, somos el último eslabón de la cadena. Es bueno para los compañeros, para el equipo, para terminar con el arco en centro".

"A ver... Nosotros tenemos un técnico que trajo una idea de juego y a día de hoy se nota un cambio. Hoy en día se ve otro Boca. Hacemos lo mejor posible, nos cuesta hacer goles, pero paso a paso vamos dando buen nivel entre nosotros. La idea a largo plazo también paga, es importante que el equipo no pierda y es positivo tener el arco en cero para seguir mejorando", cerró.

En cuestión de segundos, tras escuchar su declaración, los hinchas se pronunciaron en las redes sociales. "'Nosotros tuvimos nuestras chances', qué partido viste hermano", escribió un fanático en Twitter y otro agregó: "Que alguien le cuente que estaban jugando un partido, que no patearon al arco y que le robaron a Unión para rasquetear un mísero empate". Picantes.