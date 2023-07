El fuerte posteo de Almendra contra la dirigencia de Boca en su despedida: “Lamentablemente…”

Llegó el 1° de julio, fecha que marcó el final de muchos contratos alrededor del fútbol argentino. Tras más de un año sin jugar, Agustín Almendra finalmente se fue de Boca y se despidió del club que lo formó con un largo mensaje en Instagram. Allí, lanzó varios palos a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Desde sus redes sociales, el juvenil que fue apartado del Xeneize tras insultar a Sebastián Battaglia en febrero de 2022 dijo adiós y cerró la puerta tras un ciclo de cinco años: "Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona", comenzó.

Pese a este inicio, Almendra escribió varias cosas que se pueden entender como "indirectas" al Consejo de Fútbol, que respaldó al DT que vivió el desplante del juvenil. Por ejemplo, el jugador agradeció a casi todas las partes que conforman a Boca, menos a la directiva: "Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club", expresó.

Lo llamativo es que, entre todas las fotos que aparecen en el posteo, Almendra subió una abrazado a Riquelme. Por eso, no se entiende la crítica o los tiros por elevación a la dirigencia.

Por otra parte, el joven de 23 años reconoció que él también tuvo muchos pasos en falso: "Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos", sentenció.

No obstante, Almendra cerró su posteo con una contundente frase: "Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros". Ahora, seguirá su carrera en Racing.