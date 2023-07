Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para un exigente año

Los Pumas Seven vuelven a aparecer en escena tras su gloriosa actuación en la temporada 2022/2023. Con la idea de seguir sumando trofeos a las vitrinas y llegar de la mejor manera a los Juegos Panamericanos de Chile (del 20 de octubre al 5 de noviembre), el head coach del seleccionado, Santiago Gómez Cora, dio a conocer la lista de 22 convocados que empezará a trabajar este lunes de cara a los compromisos venideros.

Una de las sorpresas de esta nómina es la vuelta de Santiago Mare, hombre que no formaba parte del seleccionado desde hace dos años y fue una de las piezas claves en la obtención del Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2018. Además aparecen otros cinco jugadores que aún no han hecho su presentación en el circuito mundial. Ellos son: Guido Chesini (Duendes), Nahuel Romero (Old Resian), Francisco Jorge (Pucará) y los hermanos Franco y Lucio Auad (ambos de Pueyrredón). Sin dudas, las bajas más sensibles serán las de Rodrigo Isgró y Luciano González, ambos jugadores afectados a la citación de Michael Cheika para Los Pumas.

De esta forma, la lista completa de la Selección argentina está compuesta por: Santiago Álvarez, Franco Auad, Lucio Auad, Simón Benítez Cruz, Guido Chesini, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Matteo Grazziano, Francisco Jorge, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Tomás Lizazú, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Nahuel Romero, Franco Rosetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Cabe destacar que, una vez disputado el Panamericano, el conjunto Albiceleste empezará con los preparativos para la primera etapa del renovado circuito mundial, el cual se disputará en Dubai los días 2 y 3 de diciembre.