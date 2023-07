La respuesta de Cavani en la que se quebró al presentarse en Boca: “Emociona mucho”

Edinson Cavani es el nuevo número 10 de Boca. Luego de años de espera, el hincha xeneize pudo recibir a su nueva figura en la Bombonera. Antes, el uruguayo fue presentado ante los medios y tuvo sus primeras palabras para los fanáticos que se acercaron un lunes en horario laboral a darle la bienvenida y mostrarle su cariño.

En conferencia de prensa, el histórico delantero de la Selección de Uruguay recordó su primera visita a la Bombonera cuando era un niño: "Hay una anécdota, tenía 12, 13 años. Vinimos en un viaje de Uruguay, en inferiores, vinimos a competir. Una de las visitas era al museo de Boca. Estábamos todos felices. Tuvimos la posibilidad de salir a la cancha, teníamos ilusión terrible de pisar la cancha", comenzó a relatar.

Luego, Cavani, acompañado por toda su familia, agregó el final a la historia: "Nos comunicaron que la cancha no se podía pisar, sino verla desde la tribuna, se te pasan mil cosas por la cabeza, deseaba poder pisarla y estar ahí. Nunca me imaginé después en mi carrera, poder estar a minutos de reconocerla, será increíble, emociona mucho".

Presentacion EN VIVO EDINSON CAVANI en LA BOMBONERA https://t.co/39h3T422Yg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2023

Sobre el final de la atención a los periodistas, el Matador se dirigió a los simpatizantes y se vio emocionado ante las constantes muestras de cariño que recibió desde el sábado: "Agradecer porque en este momento no veo la hora de salir y encontrarme con ellos, saludarlos, ojalá podamos recorrer un camino largo, vivir experiencias y momentos lindos, triunfos y cosas que este club está acostumbrado a vivir, que disfruten y vivan con mucha intensidad. Los saludaré a todos y agradeceré el cariño en tomarse un tiempo y sentarse en la tribuna a esperar".

"Me tocó una situación similar en Napoli y aún no entré a la cancha. Eso demuestra la pasión que tiene este club. Voy a dar todo para estar al 100%, a full. Hoy me recibieron con abrazos, sonrisas y hasta besos también", recordó, comparando a dos instituciones enlazadas por Diego Armando Maradona.