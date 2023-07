La firme aclaración de Cavani sobre si debutará con Boca ante Nacional en Uruguay: "Si hay que..."

Llegó el día. Tras varios años de rumores y semanas de incertidumbre, Edinson Cavani fue presentado ante el mundo como jugador de Boca y el uruguayo habló por primera vez con la 10 en su espalda y se refirió a su posible debut, con una broma sobre su posición de por medio.

Ante la pregunta sobre si estará este miércoles ante Nacional en el Parque Central, el Matador afirmó que será algo por discutir con Jorge Almirón y su equipo de trabajo: "No sé, tendría que reunirme con el cuerpo técnico y se tomará la mejor decisión para lo que viene. Estas son las primeras horas mías en esta casa y en Buenos Aires. De a poco voy a ir hablando con la gente del club", sentenció.

"Yo estoy acá para sumar, a disposición. Si hay que jugar, se jugará y se tomarán los riesgos que haya que tomar. Veremos lo que se decide", agregó después. Cavani se mostró predispuesto para estar en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes, el nuevo 10 del Xeneize bromeó ante una pregunta sobre la posición que ocupará: "En mi carrera puedo jugar de central, lateral, volante, donde me necesiten, bromeando un poco... en la zona de ataque el lugar que me gusta más es dentro del área, por el momento que uno está, cerca del área, con la experiencia, es donde me siento más cómodo", reconoció.

En conferencia de prensa, el Matador, acompañado por muchos familiares con la camiseta puesta, expresó sus sentimientos por vestir los colores azul y oro: "Seguramente hoy no tengo 25 años, tengo 36 y muchos kilómetros recorridos, eso cuenta en un futbolista. Lo que estoy seguro es que voy a prepararme y entrenarme al 100% para defender esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida, como lo hice en todos lados en los que jugué", aseguró.