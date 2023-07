Benedetto no viaja a Uruguay para jugar ante Nacional: el motivo de último momento

El lunes de Boca estuvo teñido por la locura por la llegada de Edinson Cavani. No obstante, una mala noticia de último momento preocupó a Jorge Almirón y hasta podría adelantar el debut del uruguayo, que se pensaba para la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores: Darío Benedetto no viajará a Montevideo este martes y no estará ante Nacional.

Según informó Julio Pavoni y luego confirmó Boca, el Pipa es baja para el partido de ida ante el Bolso en el Parque Central. El 9 del Xeneize sufrió un edema en el gemelo a raíz de una patada en el encuentro ante Independiente del último sábado.

Darío Benedetto: contractura del gemelo interno derecho.



Además, el periodista afirmó que no es un desgarro y que estaría en condiciones de jugar en la revancha. Dicho partido es el próximo miércoles 9 de agosto en la Bombonera.

En una definición médica, el edema es un problema físico que se genera por proceso inflamatorio secundario a un trauma. Es presencia de líquido por extravasación vascular como respuesta a un proceso inflamatorio.

Lógicamente, esta noticia de último momento provocó que los hinchas abran los ojos y se pregunten si Cavani puede sumarse al viaje a Montevideo. En primera instancia, el Matador debutaría recién la próxima semana, pero esto pudo haber cambiado los planes.