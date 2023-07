Demichelis, sobre si le preocupa la llegada de Cavani a Boca: “Va a tener un gran…”

Boca rompió el mercado de pases antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. El sábado por la tarde firmó contrato con Edinson Cavani y este lunes lo presentará ante una multitud, en la previa al partido que debe enfrentar ante Nacional. Sin lugar a dudas, la llegada genera expectativa en el hincha xeneize, pero no es el único que la tiene.

El simpatizante de River también está ilusionado con el certamen continental, y su ilusión radica en el buen funcionamiento que viene mostrando el equipo dirigido por Martín Demichelis, que viene de ser campeón de la Liga Profesional y enfrentará a Inter de Porto Alegre en el primer mata-mata de su DT.

Demichelis se refirió a la llegada de Cavani.

En este contexto de revolución por la llegada del uruguayo, este domingo se publicó una entrevista en la que Demichelis se refiere a su llegada, la que calificó como un "impacto mediático".

"Conozco la carrera de Cavani, pero el no haber sido compañero, no haberlo tenido como entrenador significa conocerlo poco. Gran parte de lo que es un jugador de fútbol va desde lo emocional, de las relaciones personales, de las relaciones humanas, y desde ahí no lo conozco", señaló primero el DT.

Sin embargo, luego se animó a dar su pronóstico sobre la llegada del delantero a Boca. "Va a tener un gran impacto mediático porque es un jugador de muchísima trayectoria, que ha pasado por grandísimas instituciones de gran jerarquía, pero hay que mirar poco de puertas afuera y mucho de puertas adentro, porque nosotros tenemos un grandísimo plantel", advirtió.