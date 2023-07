Alejandro Lasaigues: "El Premier Pádel en Mendoza no tendrá nada que envidiarle a los mejores torneos del mundo"

"El pádel en el mundo pasa por un momento brillante". La frase pertenece a Alejandro Lasaigues, leyenda de este deporte, exnúmero 1 del mundo, y, para muchos, uno de los mejores de la historia. Y si lo dice él, así debe ser. Por ello, es un buen resumen de este mano a mano con MDZ de quien hoy está en la provincia como director de un evento que promete ser un éxito: el Mendoza Premier Pádel P1.

El torneo, que se llevará a cabo en el Aconcagua Arena durante una semana, comienza este sábado y domingo con partidos de la clasificación y, luego, desde el lunes 31 de julio hasta el próximo domingo 6 de agosto, los mejores estarán en acción.

En la previa del certamen, que ya pasó por ciudades como Roma y Madrid, y en países como Qatar, Ale Lasaigues charló con MDZ sobre su participación en la organización del torneo, sobre su pasado como jugador y sobre el momento por el que atraviesa este deporte en el mundo, entre otras cosas.

- Alejandro, te presento como exnúmero uno del mundo y como empresario del deporte, ¿está bien?

- Yo sigo diciendo que soy deportista, el deportista nunca se va del cuerpo, pero sí, tuve la suerte, cuando dejé de jugar al pádel, de dedicarme a la producción de eventos deportivos grandes y estuve muy vinculado con el fútbol. Es lo que me gusta así que soy una mezcla de empresario con deportista.

- Hoy estás en Mendoza como director del Premier Padel P1 que se va a disputar desde este sábado en la provincia…

- Sí, la verdad muy contento de estar en Mendoza, primero porque es una provincia que me encanta, nosotros tenemos con mi señora familiares acá, así que venimos seguido, y también orgulloso de ser parte del Premier, de la producción general de este evento que el año pasado salió muy bien. Queremos repetirlo y mejorar cosas que se hicieron el año pasado. Creo que hay una gran expectativa y creo que los mendocinos y la gente que viene de toda la Argentina, del interior y los extranjeros, van a ver un gran torneo, que creo que no le va a envidiar nada a ningún torneo del mundo.

- Cuando hablas de que hay “muchas expectativas”, ¿te referís a lo estrictamente deportivo o hay algo más?

- Primero, hay mucha expectativa por el tema de la venta de entradas que viene muy bien, hay sectores del estadio que se han agotado. Hoy el pádel en el mundo pasa por un momento brillante, la gente está fanatizada con el pádel, ve pádel por las redes sociales, por streaming, y que vengan los mejores jugadores del mundo, a los que la gente ve todo el año por el teléfono o la televisión y que vengan a la Argentina, o a Mendoza precisamente, eso marca algo que es muy importante. No es fácil organizar un torneo de esta envergadura, es un torneo muy grande, donde se mueve mucha gente y la Asociación de Pádel Argentino, con Santiago Brito como presidente, ha logrado esto, que el Premier desembarque en Argentina, y sobre todo en el interior, en una provincia como Mendoza que es muy importante y que es una provincia que apoya mucho al deporte, porque acá vienen a jugar Los Pumas, las finales de la Copa Argentina, y por eso la expectativa es muy grande. Yo un poco me guío, por la experiencia que tengo en organizar eventos deportivos, en lo que es la venta de entradas anticipadas. Uno cuando sale dos meses antes a vender, ya sabe cómo va a ser el evento.

- Además, tenés la experiencia de lo que fue el año pasado…

- Claro, el año pasado fue un éxito rotundo, el estadio estuvo lleno viernes, sábado y domingo. Fue un espectáculo bárbaro, yo tuve la suerte de venir el viernes a la final y me fui rápido antes de que termine, porque se me iba el vuelo, pero este año se ha ampliado sobre todo la parte comercial, el paseo de los sponsors, el tema de la comida, por eso digo que vamos a tratar de mejorar lo que se hizo el año pasado que fue un éxito total, y este año creemos que va a ser igual o mejor. La idea es que la gente que vaya este año disfrute más del paseo, de los stands, de la parte comercial, de la comida, va a tener como otro acceso, entonces la gente va a disfrutar todo eso. En la previa de los partidos va a tener mucha diversión.

- ¿Y en lo estrictamente deportivo?

- Eso va a ser igual, porque es un esquema que tiene el Premier, que tienen los qataríes. Lo bueno es que han confirmado la presencia de los mejores jugadores del mundo y eso es un plus que le da al torneo. La gente lo que quiere ver es a esas figuras que ve todo el año por streaming. Ale, en uno de sus clubes en Buenos Aires. Foto: Instagran Lasaigues Pádel.

- El Premier está en Qatar y en Roma, en Madrid, ciudades muy importantes del mundo y ahora desembarca en Mendoza. ¿Por qué?

- Sí, primero creo que por el apoyo de Mendoza, que logró traer un evento internacional a la provincia. El furor del pádel no es sólo acá en Mendoza, sino en toda la Argentina y en todo el mundo. Lo que tienen que ver los argentinos es que el Premier va a estar en Roland Garros, como el año pasado, estuvo en Roma, en Madrid, es decir, está en las principales ciudades del mundo, y está en Argentina y en Mendoza. Eso es algo único, que no cualquiera puede lograr.

- Ale, ¿es otro deporte hoy al que practicabas vos en los 90’?

- No… es una charla que se tiene todos los días. Lo que ha cambiado mucho es la tecnología. Nosotros cuando empezamos a jugar en los 80’, después fue el furor en la década del 90’, lo hacíamos con una paleta de madera que hoy hacés un asado. Entrás con eso a una cancha y no podés jugar. Ha cambiado el tema de la comunicación, muchísimo. Pero el juego es el juego. Todo lo que se ve en el juego hoy lo han inventado los argentinos, queda un poco pedante decirlo, pero es así. En la década del 90’, los argentinos inventaron todo lo que se ve. El mundo, y sobre todo España, copió lo que se hizo en Argentina en los 90’. Copió el circuito, donde se llenaban los estadios, la cancha de vidrio, las jugadas que se ven, la salida por la puerta, la dormilona, todo. Eso después fue mejorado por Europa, por España principalmente, que fue donde se empezó a tener un circuito internacional porque España tenía plata y podía desarrollar eso. Pero siempre voy a defender lo que hicieron los argentinos en el pádel en esa época, porque ahí fue la gran explosión que tuvo en el mundo. Hoy, todo lo bueno que se hace en el mundo, fue copiado a los argentinos. Argentina en el pádel fue pionera, ha perdido un poco en los últimos años el liderazgo que tuvieron los jugadores argentinos, desde que Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz dejaron de ser número uno y se separaron, y España empezó a agarrar ese liderazgo, porque España ha hecho un proyecto de desarrollo de chicos infantiles con chicos que hoy están liderando el ránking mundial.

- Y en este momento, ¿hace falta que el pádel en la Argentina se organice mejor, se ordene?

- Sí, pero yo creo que no sólo en Argentina, sino en el mundo. Hoy ves a los tres circuitos y están todos peleados. Yo creo que lo que tienen que hacer internacionalmente es unirse y trabajar para el deporte. No tener intereses personales porque sino el deporte no va a crecer. Argentina, lamentablemente, tuvo muchos errores en el pasado que hay que tratar de solucionarlos y que las asociaciones se junten para que tiren todos para el mismo lado y tengan un proyecto interesante para que los chicos crezcan y puedan dedicarse al pádel como lo hacen los tenistas por ejemplo.

- ¿Por qué en los 90’ hubo un auge del pádel, por qué cayó después y por qué ahora volvió a renacer?

- El pico en la Argentina fue una explosión. Fueron 5 o 6 años en la década del 90’, en el 1 a 1, en donde todo el mundo ponía cancha de pádel, ganaba buena plata, y los fabricantes de paleta también,. Vos tenías una carpintería en tu casa y te ponías a fabricar paletas porque eran de madera. Fue un negocio muy grande en Argentina. En esa época había cuatro clubes de pádel en una manzana. Una locura. Se saturó. En Argentina, a diferencia de España, que era el otro país que era fuerte, se jugaba en cemento y eso hizo que hubiese muchas lesiones, porque al pádel lo jugaba gente que no estaba capacitada para hacer deporte: excedida de peso, sin músculos. Giraban en la cancha de pádel, se rompían los ligamentos y entonces hubo una comunicación errónea de que la gente se rompía porque jugaba al pádel. Y en eso estaban equivocados. Se lesionaban porque no habían hecho deporte en su vida. Y el gran cambio que tuvo en Argentina fue la alfombra, porque hizo que el deporte sea más lento, te da más tiempo para jugar, no te produce lesiones. Fue el gran cambio del pádel, sobre todo en Argentina en esa época. Y ahora, en este nuevo auge, la pandemia fue fundamental. Fue el primer deporte que se habilitó. La gente estaba desesperada por jugar al pádel y se encontró con un pádel nuevo. Con la alfombra, con la cancha de vidrio. Y esa gente que dejó de jugar en la década del 90’, dijo, “che, que divertido esto”. Y el pádel es un deporte muy divertido, que juegan cuatro de diferente nivel y el partido sale. Eso fue también algo que a la gente la incentivó para jugar. Hoy hay gente que ha dejado de jugar al fútbol para jugar al pádel. Es un combo y creo que en ese combo la pandemia fue muy importante. Gallardo, Montenegro, Braña y Mora, exfutbolistas en las canchas de Lasaigues en Buenos Aires. Foto: Instagram Lasaigues Pádel.

- Hablame del pádel como deporte. Si tuvieras que invitar a alguien que no jugó nunca, ¿qué le dirías?

- El pádel es un deporte muy divertido. Es muy inclusivo porque puede jugar todo el mundo, porque todo el mundo alguna vez en la playa le pegó con la paleta a la pelota. A la pelota le vas a pegar siempre, te la devuelve la pared o el vidrio. Es mucho más fácil. El tenis, por ejemplo, es muy difícil. Si vos no vas a jugar con alguien de tu nivel, es imposible. Hoy yo tengo la suerte de jugar en mis canchas con varios exfutbolistas y son tan competitivos que hacemos partidos y jugamos a muerte. Eso es el pádel, muy divertido y vas a jugar con tu familia, con tu señora. Es un deporte que juegan mucho los matrimonios, los novios. La gente se divierte y por eso tiene tanto éxito en el mundo.

- ¿Qué extrañás de tu época como jugador?

- Nada. Podría haber seguido jugando unos años más pero un día estaba en un aeropuerto para ir a jugar un torneo en Europa y dije: “¿Qué hago?”. Ya está, 15 años, hice todo, jugué todos los torneos, tuve la suerte de ganar todo con Roby Gattiker, mi compañero, con Horacio Álvarez Clementi, y decidí que me retiraba a fin de año. Me retiré y no extrañé nunca nada. Yo soy de tomar esas decisiones. Se acabó y se acabó. Fue por eso que corté y nunca más estuve vinculado al pádel hasta que volví hace dos años. Pero no extraño nada.

- Y todos esos años alejado del pádel, te vinculaste de otra manera con el deporte…

- Sí, primero trabajé para una productora muy grande de la Argentina. Me dediqué al fútbol mucho, hicimos los mejores eventos de Argentina. Con Guillermo Marín trajimos a Del Potro y Federer a Tigre, hicimos mucho tenis, empezamos a organizar la despedida de los ídolos del fútbol. Después me abrí mi propia productora y ahí empecé a desarrollar más eventos con despedidas acá y en México de ídolos del fútbol y durante la pandemia volví al pádel con la construcción de un club mío, con la marca mía “Lasaigue Pádel” y terminé teniendo 10 clubes, 9 en Argentina, uno en Miami y próximamente abro uno en Washington. Y con la posibilidad ahora de organizar el Premier. Estoy muy contento porque yo al pádel le debo todo lo que he hecho en mi carrera deportiva y postdeportiva. Soy reconocido por el pádel. Esto es un poco devolver lo que el deporte me dio a mí durante 15 años.

La entrevista completa