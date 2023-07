Batalla y una fuerte frase que tuvo que aclarar tras clasificar a San Lorenzo: “No nombré a River porque…”

San Lorenzo logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer en la tanda de penales a Platense, luego de un empate en 0 en los noventa minutos regulares. En la definición desde los doce pasos, nuevamente emergió la figura de uno de los jugadores más importantes del semestre, el arquero Augusto Batalla.

El capitán del equipo de Insua tapó dos, a Taborda y Martínez, y convirtió el definitorio. Finalizado el partido, confesó sus sensaciones con la victoria y habló de la emoción que le genera la ovación del público Cuervo: "Para mi es muy gratificante. Como siempre digo, me costó mucho todo y hoy estar en un club como San Lorenzo, llevar la cinta de capitán y que toda esta gente que vino a alentarnos coree mi nombre realmente es un sueño. Ni el más optimista podía haber pensado que a mi llegada, el primer día, este iba a ser mi panorama actual, pero lo es".

La frase de Batalla tras clasificar a San Lorenzo en Copa Argentina

Luego, se refirió a los responsables de su buen momento y comenzó a nombrar los clubes por los que pasó, pero olvidó nombrar a River, una situación que puede dar que hablar en medio de la posibilidad de que el Millonario lo repesque a partir del lunes, para quitárselo a San Lorenzo. "Costó muchos años de trabajo. Muchos años dando vuelta y comiendo mierda personal, no en relación a los clubes en los que estuve que fueron grandísimos. A todos les estoy agradecidos: Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O'Higgins. Todos me ayudaron a crecer y gracias a ellos hoy disfruto estar pasando este momento".

Luego, en otra oportunidad y ya sin las revoluciones pospartido, el futbolista aclaró los dichos: "No, como dije fue un camino largo, porque después de salir de River que fue mi casa y me formaron, tuve que dar muchas vueltas y trabajar mucho para hoy estar pasando esto. No nombre a River porque ahí no comí mierda, me dieron todo lo que necesitaba. Fue mi casa. Soy un agradecido de ese club".

Luego, consultado por el deseo de tener una segunda oportunidad en el Millonario, Batalla decidió esquivar al respuesta: "Diga lo que te diga va a ser interpretado para cualquier lado. Prefiero no decir nada".

Por su parte, su entrenador Ruben Darío Insua, se refirió a la posibilidad de que River lo repesque y fue optimista con el hecho de que no solo pueda contar con él hasta diciembre, cuando finalice el contrato, sino también con la posibilidad de que San Lorenzo termine comprando su pase.