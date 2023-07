El augurio del hermano de Cavani en horas decisivas para su llegada a Boca: "Tengo un..."

Un día sí, otro no. Una hora está más cerca y tiene pasajes para volar a Argentina, a la siguiente todavía no rescindió con el Valencia. El culebrón de Edinson Cavani y su posible llegada a Boca está cerca del final. Sin embargo, el desenlace es casi tan dilatado como la película en sí misma.

Edinson Cavani junto a Christian, uno de sus hermanos.

En este marco de incertidumbre a días de los octavos de final de la Copa Libertadores, Christian Cavani, hermano del goleador uruguayo, habló sobre la situación y calmó un poco la ansiedad de los hinchas xeneizes: "Ojalá mañana firme con Boca. Tengo un buen presentimiento que se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás, está todo más encaminado su regreso a Sudamérica", sentenció.

El hermano del Matador dialogó con Cómo te va, de DSports Radio, aseguró que a él le gusta mucho la idea de que vista los colores azul y oro: "Claro que hablo con él. Me encanta la idea de que venga a Boca, sabemos que es un equipo grande de Sudamérica y que tiene mucha historia. Lo que representa Boca es impresionante, soy simpatizante desde siempre", reconoció.

Cavani debe destrabar su situación con el Valencia.

"Sueño con verlo con esa camiseta. Deseo tanto que llegué como la gente que me escribe por Instagram. Tengo un presentimiento de que esta vez se va a dar", agregó después Christian Cavani. Hace una semana, el hermano del crack de 36 años publicó una foto del ex PSG con la camiseta de Boca y escribió: "¡Dale, venite Pela!", posteo que se viralizó en las redes.

Sobre la conflictiva salida del Valencia, el familiar del posible refurezo de Jorge Almirón expresó: "La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando, esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido".

Por último, se animó a dejar algunos lineamientos de cómo ve a su hermano Edinson en Boca y hasta tiró su opinión sobre los delanteros actuales del Xeneize: "Veo mucho el fútbol argentino. A Boca lo sigo. Me gustan mucho Merentiel y Benedetto. Me lo imagino siendo buen socio de Benedetto, me encantaría. Serían dos monstruos jugando ahí arriba", concluyó.