Rumor bomba en Boca: aseguran que Cavani ya le comunicó su decisión final a Riquelme

El tiempo apremia. Boca debe presentar la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores este sábado y todavía espera por Edinson Cavani. Sin embargo, la novela pudo haber encontrado su final este martes a la noche porque el uruguayo habría dado al sí a Juan Román Riquelme para ser jugador del Xeneize y ya tendría vuelo planificado para Argentina.

Así lo informó el periodista Pipi Novello en el programa de Toti Pasman en radio La Red: "Hace un par de minutos, Edinson Cavani le dijo a Juan Román Riquelme que sí, que va a vestir la camiseta de Boca. Viene el fin de semana, para mí no va a jugar la ida con Nacional. No sé cómo es el tema burocrático, pero para la vuelta va a estar, no se sí de titular por una cuestión física", aseguró.

Además, agregó detalles sobre el posible debut del uruguayo en la Copa Libertadores: "Su ausencia en la ida tiene una cuestión lógica que es que Cavani no quiere ir a jugar al Parque Central en contra de Nacional, que también lo quería".

Por otra parte, Novello hiló más fino sobre las cuestiones contractuales del Matador: "Me apuntan que ya arreglaron el dinero, ya le dio el OK y el fin de semana viaja a Argentina para ser presentado como nuevo refuerzo de Boca", sentenció.

De esta manera, el culebrón entre Cavani, Valencia y el Xeneize terminaría con final feliz para todas las partes. Tras tres años de rumores y charlas, el histórico delantero de la Selección de Uruguay sería jugador de Boca.