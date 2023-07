¿Pateó al arco o tiró el centro? El Colo Barco reveló qué intentó hacer en su gol a Newell’s

Boca estiró anoche su buen momento al vencer a Newell´s en su cancha. Uno de los jugadores más importantes que tuvo el equipo de Jorge Almirón fue Valentín Barco que, además, marcó el gol que abrió el partido a favor del xeneize.

Sin embargo, luego de anotarlo, la duda quedó, ¿pateó al arco o tiró el centro? El propio futbolista se encargó de aclararlo una vez consumada la victoria en La Bombonera que metió al equipo de La Ribera en puestos de copas internacionales. "Tiré el centro pero Merentiel siempre me dice que lo tire por delante, le pegue fuerte ahí y salió para el arco", explicó.

Luego, analizó el partido: "Nos salió todo lo que habíamos previsto y corrimos mucho. Estoy contento con el resultado", destacó el Colo que, sobre los retoques que hace Almirón en las posiciones aseguró: "Yo quiero jugar, no me importa lo otro. Donde me ponga el técnico lo voy a hacer porque lo importante es jugar, sumar y mientras sea lo mejor para el equipo bienvenido sea".

A los 23 del segundo tiempo y con el 2 a 0 arriba, Almirón decidió mover el banco y lo sacó de la cancha. En su lugar ingresó Exequiel Zeballos y tras el cambio, los aficionados le agradecieron su actuación al Colo con una ovación en la Bombonera.

Boca llegó a los 41 puntos en el torneo y cerrará su campaña en sábado en Avellaneda en el clásico con Independiente, en un partido en el que seguramente habrá cambios debido a que la semana próxima visitará a Nacional de Montevideo en el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.