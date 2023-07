Heinze reconoció en qué lo sorprendió el Boca de Almirón: “No voy a mentir, es un…”

Newell's no pudo volver a la senda del triunfo luego del 0-0 cosechado el pasado fin de semana ante Atlético Tucumán en condición de local. Este lunes, en la Bombonera, la Lepra cayó ante Boca por 2-1 y se volvió a Rosario con las manos vacías. Tras la caída, Gabriel Heinze dijo presente en conferencia de prensa y sorprendió con sus declaraciones.

A la hora de analizar la actuación de su equipo, el Gringo respondió: "Cambiamos de posicionamiento y el equipo se encontró un poco mejor. Ellos no nos generaron peligro, pero sí tenían un dominio en el primer tiempo que a mi no me gustaba. En el segundo estuvimos un poco mejor, pero el equipo no jugó como nos veníamos sintiendo".

Más adelante, Heinze añadió: "Acá está muy claro que el que se ha equivocado y el responsable soy yo. Tengo los fundamentos para decir que el que hoy se equivocó fui yo y no los jugadores. Primero juego un posicionamiento, después cambié a otra cosa que empezó a andar mucho mejor y no la quise sostener. Fueron un par de decisiones completamente mías y acá el responsable soy yo. Los jugadores intentaron y corrieron. Eso es muy lindo porque nos vienen demostrando. Acá, el partido en sí, lo pierdo yo".

Al ser consultado sobre el si el esquema de cinco defensores dispuesto por Jorge Almirón lo sorprendió a la hora de encarar el partido, el DT de Newell's reconoció: "Es un posicionamiento que no me lo imaginaba, no te voy a mentir. Pero fue un problema nuestro".

Para finalizar, sobre el gol anulado a Recalde, Heinze sentenció: "Sobre esa jugada, y sobre otras más, no me interesa hablar. El día que tenga que decir algo lo voy a decir, hoy ya no siento más nada. Te digo la verdad, que ellos tomen las decisiones no me produce nada. Me preocupan más otras cosas que esas decisiones que ya estoy acostumbrado a vivirlas".