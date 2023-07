El estremecedor descargo de una jugadora de la Selección femenina tras ser tildada de 'anti Messi': "Por favor, basta"

Yamila Rodríguez, delantera de la Selección argentina femenina, se mostró dolida en las redes sociales por quienes la trataron de "anti-Messi" por tener tatuado a Cristiano Ronaldo en una de sus piernas. La actual jugadora de del Palmeira realizó un sentido posteo donde expresó que el hecho de que su ídolo sea el portugués, no la hace una detractora del rosarino.

El posteo de Yamila.

"Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", escribió.

Luego, en la misma línea, agregó: "Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido".

"No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele", cerró su posteo la exfutbolista de Boca, de 25 años, en Auckland.

Rodríguez fue la goleadora de la última Copa América, en la que Argentina logró el cupo mundialista, y está disputando su primera Copa del Mundo con la camiseta de la Selección e ingresó en el segundo tiempo del debut con derrota por 1-0 frente a Italia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.