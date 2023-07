Presentaron el Mendoza Premier Padel: cuándo empieza y cuánto salen las entradas

El Mendoza Premier Padel P1 se disputará en el Aconcagua Arena, entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Será la cuarta fecha del circuito, tras los certámenes de Qatar, Roma y Madrid, estos dos últimos se disputaron entre el 12 y el 23 de julio y cuenta con las mejores palas del mundo.

Esta será la segunda edición, tras un exitoso 2022, con récord histórico de asistencia en una jornada y más de 55.000 personas que pudieron disfrutar del mejor padel del mundo en nuestra provincia. El torneo, organizado por la Asociación Padel Argentino (APA) es regido por la FIP (Federación Internacional de Padel) y respaldado por Qatar Sports Investments (QSI). Se trata del mejor circuito de pádel del mundo.

Tras una preventa, la venta de localidades se realiza de forma online, a través de la plataforma Ticketek. Se calcula que ya se vendió cerca del 70% del aforo.

Cuánto salen las entradas para el Mendoza Premier Pádel

Las localidades pueden comprarse de forma exclusiva a través del siguiente link. Los precios de la preventa son desde $4.500 en adelante para las primeras jornadas; en tanto que ese valor sube a $6.800 en los últimos tres días de certamen. El abono completo se puede conseguir por $30.000.

El Arena Aconcagua espera por el Mendoza Premier Pádel P1. Foto: Prensa Gobierno

El Arena Aconcagua espera por el Mendoza Premier Pádel P1. Foto: Prensa Gobierno

Los mejores del Pádel estarán en Mendoza

Entre las presencias confirmadas aparece la pareja sensación de la temporada, el catamarqueño Agustín Tapia junto al español Arturo Coello; los españoles Juan Lebrón-Alejandro Galán (N°1 del ranking de la Federación Internacional de Padel) se sumarán a la fiesta mendocina; los Superpibes, Martín Di Nenno-Franco Stupackzuk, ganadores del Major de Qatar; y el mejor jugador de la historia del deporte Fernando Belasteguín, en pareja junto al malagueño Miguel Yanguas.

El torneo otorga 1000 puntos para el ránking y reparte 300.000 euros en premios. Es el primero en Sudamérica y contará con tres canchas, una central y dos pegadas, donde los asistentes podrán ver en simultáneo el correr del certamen que tendrá más de 40 partidos.

Mendoza estará ante los ojos del mundo, otra vez

El Argentina Premier Padel se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de ESPN (Sudamérica, Centroamérica, México y Caribe), Sky Sports (Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza), beIN SPORTS (MENA, Sudeste Asiático, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Turquía), Viaplay (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Países Bajos), Charlton TV (Israel) y muchos más.

El Mendoza Premier Pádel P1 fue presentado este lunes

En un acto del que participaron el Gobernador Rodolfo Suarez, funcionarios del Ejecutivo provincial y el presidente de la Asociación Padel Argentino, Santiago Brito, se adelantó lo que será este importante encuentro deportivo. Se sumaron a la presentación la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; Alejandro Lasaigues, director del Mendoza Premier Padel y Guillermo Ricaldoni, director de We are Sports. Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, en la presentación, junto a Alejandro Lasaigues, director del Mendoza Premier Padel y Guillermo Ricaldoni, director de We are Sports. Foto: Prensa Gobierno

Durante la presentación, el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez mencionó que lo fundamental de este torneo es que otra vez mostramos Mendoza al mundo “y eso es importante para la generación de empleo y para el turismo. Comenzamos las vacaciones con 350 mil turistas, con el partido de rugby de los Pumas contra los All Blacks y ahora estamos terminando las vacaciones con este evento al que va a venir muchísima gente de todo el país y de otros países".

Suarez remarcó que la provincia ha logrado contar con gran cantidad de frecuencias aéreas semanales, además de que una de las empresas está reforzando el tramo Lima-Mendoza, al igual que las rutas con San Pablo, Panamá, Santiago de Chile y todo el país. Para finalizar, el mandatario provincial dio la bienvenida a Mendoza y agradeció por elegirnos, para el desarrollo de este importantísimo encuentro deportivo.

Por su parte, Santiago Brito, presidente de APA, expresó que la edición que se hizo en Mendoza, el año pasado, fue la mejor de las pruebas que ha hecho Premier, en todo el año. “Este año tenemos una mucho mejor expectativa que 2022. Hemos marcado un récord histórico también de asistencia de público y este año lo vamos a superar". El Arena Aconcagua espera por el Mendoza Premier Pádel P1. Foto: Prensa Gobierno

Para finalizar, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario enfatizó en que el Gobernador ha fijado el objetivo de que Mendoza esté abierta los 365 días del año. “Los eventos deportivos de índole internacional están marcando un calendario turístico que enaltece el destino Mendoza. Esto suma y potencia la marca Mendoza. Tenemos la infraestructura, no solamente deportiva, sino también hotelera, gastronómica y sin duda, una gran red de enoturismo, que potencian este tremendo evento.”