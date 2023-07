Atento, Boca: el diario L'Equipe de Francia anunció en qué club jugará Edinson Cavani

La novela de Edinson Cavani y Boca sigue sumando capítulos, personajes y aristas. En el Xeneize esperan por la desvinculación del uruguayo con el Valencia para acelerar a fondo y cerrar su llegada, pese a no tener cupo de extranjero liberado para registrarlo en los libros. No obstante, el prestigioso diario francés L'Equipe confirmó el acuerdo entre el Matador y el club de la Ribera, lo que revolucionó a los hinchas en las redes sociales.

Antes de ir al Manchester United y posteriormente al Valencia, Cavani jugó muchísimos años en el Paris Saint-Germain y llegó a convertirse en el máximo goleador de la joven historia del club capitalino. Por eso, la información del medio deportivo más importante de Francia afianzó la ilusión de los hinchas xeneizes: "Lejos de Valencia, Edinson Cavani acordó unirse a Boca Juniors en Argentina. Ambas partes aún tienen que finalizar los detalles del contrato", informó en Twitter.

Como bien deja en claro en la parte final del posteo, el uruguayo y la dirigencia azul y oro tienen un acuerdo de palabra. Sin embargo, todavía queda bajarlo al papel y poner la firma: "Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros. A un año del final del contrato del internacional uruguayo (136 partidos internacionales, 58 goles), el Valencia, que ya no cuenta con él, no debería pedir compensación", agrega L'Equipe en un breve artículo.

À l'écart à Valence, Edinson Cavani a donné son accord pour rejoindre Boca Juniors en Argentine. Les deux parties doivent encore finaliser les détails du contrat https://t.co/GXZsrdfkJg pic.twitter.com/zfxq4YxKov — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2023

Más allá de esos detalles finales, los periodistas que cubren el mundo Boca aseguran que no habría inconvenientes y estaría todo sobre ruedas para la llegada de Cavani al club. Por otra parte, el Xeneize deberá desprenderse de un jugador extranjero y el que más chances tiene actualmente es Óscar Romero, pretendido por San Lorenzo.

De no darse el regreso del paraguayo al Ciclón, el Consejo de Fútbol buscaría mover a Jan Hurtado o Sebastián Villa. El venezolano está en negociaciones con la Liga de Quito, mientras que el colombiano hace fuerza para salir con el pase en su poder.