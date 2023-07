Boca le ganó a Barracas Central y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Boca no tuvo su mejor noche y sufrió más de la cuenta ante Barracas Central. No obstante, el poderío de sus individualidades como Darío Benedetto y el nivel estelar de Cristian Medina le dieron la victoria por 2-1 en Santiago del Estero. Ahora, el Xeneize espera por el ganador de Almagro y Excursionistas en los octavos de final de la Copa Argentina.

Los goles de la victoria de Boca ante Barracas

el descuento de Barracas Central, lo hizo Maximiliano Puig uD83DuDE80 pic.twitter.com/KRLjeh1Dl5 — C.A.B.J. Gol (@CABJGol) July 20, 2023

El equipo de Jorge Almirón mostró algunas falencias en la salida y en defensa, pero golpeó en los momentos más sensibles del partido. Justo antes del entretiempo, Medina la clavó en el ángulo de volea. A la vuelta del vestuario, Merentiel solo tuvo que empujarla tras una buena conexión de Benedetto y el pibe, que fue elegido figura del partido.

El conjunto de Jorge Almirón tardó bastante en entrar en juego, pero cuando lo hizo logró imponer su fútbol con las sobradas condiciones de Medina, quien está en un momento espléndido desde que el entrenador lo colocó como mediapunta.



Los dos equipos protagonizaron un comienzo completamente ordinario, con pelotazos y desconexiones constantes en el mediocampo. Lejos estuvieron en los 10 minutos iniciales de mostrar sus mejores versiones en una noche helada en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



El mejor ejemplo de esto fue la pésima ejecución de una pelota parada por parte de Boca, que terminó con un atropello futbolístico por parte de Guillermo "Pol" Fernández, tras una devolución del juvenil Valentín Barco, uno de los mimados por la hinchada.



La primera clara la tuvo Boca, a los 15m., cuando Medina encontró un espacio, habilitó a Miguel Merentiel que le cedió la ejecución a Darío Benedetto, aunque todo caducó ante un cruce justo de un defensor rival.



Por su parte, Barracas apostó a alguna contra y a una pelota parada (su herramienta más contundente en la temporada). No extrañó así que Francisco Álvarez se anticipase en el primer vértice del área chica "boquense" y cabecease en una ejecución casi perfecta que dio un aviso.



Lo que quedó claro es que en la segunda parte del primer tiempo se jugó a lo que quiso Barracas. Las condiciones las puso el equipo del siempre complicado "Huevo" Rondina, que construye planteos complejos en una temporada de ensueño para los suyos.



Una y otra vez se acercó el "Guapo" con la pelota parada: una posibilidad desperdiciada por Mauro Peinipil y la restante de Iván Tapia, confeso hincha de Boca, en un tiro libre controlado por el arquero Sergio Romero cuando la pelota iba sin potencia al ángulo derecho.



Boca no elaboró después de ese cuarto de hora en el arranque. El arco de Andrés Desábato le quedó lejos, perdió la zona media y atrás padeció las embestidas de un modesto Barracas Central, que con Bruno Sepúlveda, Facundo Mater y Brian Calderara le generó dolores de cabeza.



En ese contexto adverso, Boca tiró su jerarquía individual en la cancha y después de una contra, Benedetto metió centro para Merentiel, quien rebotó y Cristian Medina sacó un remate perfecto para poner el 1-0 sobre el final.



El "Xeneize" no le dio margen de reacción a Barracas Central, ya que apenas en tres minutos del complemento le marcó un nuevo gol, esta vez con la fórmula invertida: asistencia de Medina y grito de Merentiel, que solamente la tuvo que empujar.



Cuando todo parecía liquidado y pasaba poco, a pesar de algunas interacciones de Sergio Romero en favor de Boca, dijo presente Puig, con un tiro de media distancia, después de una serie de rebotes. Eso le dio algo de suspenso al resultado.



A pesar de esto, el resto del encuentro pasó sin sobresaltos para Boca, que lo controló y tuvo incluso una opción para liquidarlo, en una contra de tres contra un defensor, aunque Barco decidió mal.



Boca ahora esperará en la siguiente ronda por dos equipos del ascenso como son Excursionistas-Almagro, ambos ya clasificados a los 16avos., que se enfrentarán el próximo miércoles 26

Fuente: Télam