El Colo Barco habló sobre los cambios de posición que ensayó Almirón con él: "Siempre voy a..."

Boca ya se encuentra en Santiago del Estero, donde este jueves enfrentará a Barracas Central desde las 19 en el estadio Madre de Ciudades , en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. El plantel contó con un numeroso y caluroso recibimiento de hinchas Xeneizes en esa provincia.

Entre los más aplaudidos, además del Exequiel Zeballos que es oriundo de esa ciudad, se encuentra el lateral devenido en volante Valentín Barco. El Colo se tomó fotos con los hinchas y ya se encuentra concentrado para prepararse para el partido de este jueves.

uD83EuDD29 El cariño de siempre y más. ¡Gracias, Santiago del Estero! uD83DuDE4C



uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/X04EjMG3RM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 19, 2023

Sin embargo, antes habló con la prensa y se refirió al cariño de la gente, al encuentro ante Barracas, al equipo y la confianza de su entrenador Jorge Almirón.

Sobre el partido y su rival, aseguró: “Es un buen equipo, pero vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo para intentar pasar a la siguiente fase”. Luego, agregó: "Puede pasar cualquier cosa, ya lo hemos visto. Vamos a tratar de pasar de fase y cumplir el objetivo porque te abre muchas puertas”. El campeón de la Copa Argentina clasifica a la Libertadores del año próximo.

Barco transita un buen momento en el Boca de Almirón.

El ahora volante, de 18 años, se refirió luego al recibimiento de la hinchada en Santiago del Estero. "La gente de Boca, como siempre lo digo, está loca. Es una locura el recibimiento que nos hacen en todos los lugares a los que vamos”. Y sumó: “Estoy muy feliz por el cariño que me dan, lo recibo siempre. Trato de sacarme fotos con todos”.

Por último, Barco se refirió a una particularidad táctica que lo tiene combinando ubicaciones entre el puesto de lateral y el de mediocampista, y habló sobre el apoyo del entrenador Almirón. "Trato de tomarme con tranquilidad la confianza que me viene dando el técnico, estoy muy agradecido con él. Trato de devolverlo dentro de la cancha. Siempre voy a tirar para delante en donde me necesite el equipo, donde me ponga el técnico", señaló.