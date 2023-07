La picante chicana de Benedetto a un jugador de Gimnasia: “Le dijo ‘tengo más…’”

Boca tuvo su mejor presentación como visitante ante Gimnasia y Esgrima La Plata con una victoria por 3-1. Salvo alguna situación clara para el Lobo, el Xeneize no pasó mayores sobresaltos y transitó de forma tranqula el partido. No obstante, el partido se picó sobre el final con un cruce entre Darío Benedetto y un par de jugadores del local.

A falta de pocos minutos para el final, los de Jorge Almirón ganaban 3-0 y esperaban el pitazo de Hernán Mastrángelo para festejar el triunfo. Sin embargo, esto se dilató por un encontronazo entre el Pipa e Ignacio Miramón. De hecho, el delantero de Boca le hizo una dura falta al pibe del Tripero y Felipe Sánchez, otro joven, le pidió la expulsión al árbitro. Esto derivó en un cruce dialéctico entre el 9 y el defensor que fue revelado después del encuentro.

En diálogo con Paso a Paso, Miramón blanqueó qué le dijo Benedetto a su compañero: "Na, nos meó un poco el Pipa, pero son cosas que quedan en la cancha. Le dijo a Feli ‘yo tengo más goles que vos partidos jugados'", reveló mientras intentaba no reírse.

Luego, el pibe que terminó con la cinta de capitán de Gimnasia aseguró que no escuchó la respuesta de Sánchez. Antes, habló de su propio cruce con el Pipa: "Lo empujé para que no reciba tranquilo en un lateral y me metió un codazo y después me pisó [...] Después, se me va un poco larga y, cuando le corro la pelota, me mató. En esa sí que me mató", relató.

Rápidamente, el recorte de la entrevista de Miramón se viralizó en las redes y muchos aprovecharon para criticar a Benedetto. Además, varios usuarios recordaron una situación similar entre el delantero y el Pulpo González cuando este jugaba en Racing. En aquella ocasión, el 9 le tiró con todo a su actual compañero: "Si quiero, te compro y te pongo a jugar en el jardín de mi casa", disparó en medio de un clásico en la Bombonera.