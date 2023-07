¿Cómo se consagran campeones Los Pumas del Rugby Championship?

La victoria de esta mañana de Los Pumas ante los Wallabies, con un tanto agónico de Juan Martín González, no solo hizo que el equipo recupere la confianza tras la dura caída ante los All Blacks en nuestra provincia, sino que también abrió la posibilidad de que los dirigidos por Michael Cheika se consagren campeones de este formato reducido del Rugby Championship. Para ello deberán ganar y esperar otro resultado. Difícil, pero no imposible.

Dentro de dos semanas, Argentina visitará a los Springboks en el Ellis Park de Johannesburgo y cerrará su participación en el certamen. En sus dos encuentros anteriores, los sudafricanos vencieron a Australia en el debut y cayeron ante el puntero, Nueva Zelanda (idéntico repertorio que la Albiceleste). Por su parte, los All Blacks visitarán a su par océanico y son los grandes candidatos a quedarse con el título.

Los Pumas se ilusionan en grande.

A pesar del enorme poderío neozelandés, el combinado nacional aún tiene chances matemáticas, remotas, de subirse al podio y coronarse en el torneo del hemisferio sur. Para que eso ocurra, Los Pumas deben ganarle a Sudáfrica con punto bonus incluído (deberá apoyar más de tres tries que el rival de turno) y esperar que los All Blacks pierdan por una diferencia mayor a 8 puntos en Melbourne. Luego, deberá esperar para ver cómo queda la diferencia de tantos a favor y en contra.

Otro de los aspectos que tiene a favor el puntero del torneo, es que si empata su partido, también levantará el trofeo. Sin lugar a dudas, Argentina tendrá un panorama complicado, pero no bajará los brazos en su último enfrentamiento oficial previo a la Copa del Mundo de Francia. Tras el cierre del torneo, el seleccionado jugará dos amistosos, uno frente a Sudáfrica en Vélez y el restante contra España en Madrid.