Turf: Emper Wey fue la mejor de una tarde con altura

El clima general del Hipódromo de Mendoza parece estar cambiando (ojalá que dure). La jornada de carreras disputada hoy fue una de las mejores de los últimos años (sin dudas). El buen nivel de las carreras, el bajo número de “borrados” y la gran cantidad de público presentes convirtieron a este domingo en una reunión especial. Hacía bastante tiempo que no se veía tanto público en tribunas y sobre todo hacía bastante tiempo que no se terminaba una programación sin inconvenientes. No hubo quejas (de ningún tipo) y tampoco caras largas. La Catedral rememoró buenos momentos y ese es un gran síntoma.

Tanto en materia de largas como en materia de cuadreras, todo anduvo muy bien. Las “cortas” fueron el gran atractivo de la tarde. Sobre todo, la octava y la novena (ambas muy numerosas y con todos sus anotados en partidores).

Ojalá este sea el comienzo de un buen andar para la segunda parte del año. En pocos días llega el Santo Patrono Santiago y la actividad necesita “sonreír”. Desde la pandemia que su gente está esperando buenos momentos. Todavía falta mucho por mejorar (puntualmente en limpieza, ordenamiento y mejoramiento de instalaciones) pero en materia de carreras hoy la organización obtuvo un diez felicitado.

EMPER WEY POR VARIOS EN LA CENTRAL

La buena de Emper Wey demostró, una vez más, que cuando está bien es una de las mejores de la zona Cuyo. La hija de Skagway se impuso por nueve cuerpos a Ansinna, el clásico central de la reunión. La fórmula del éxito fue tomar la vanguardia a poco de largar y luego de eso venirse “cómoda” hasta el disco. Nueva victoria para la zaina de la caballeriza El Aljibe que desató una gran alegría entre todos sus allegados (sobre todo de su cuida “Pato” Taini). La ganadora empleó el bien tiempo de 1’ 4” 4/5 para once cuadras y obtuvo clasificación directa para el clásico corto del día del Santo Patrono Santiago.

DOÑA ITZA EN LA CORTA BRAVA

Doña Itza, que venía de ganar en el Hipódromo, repitió el plato en la cuadrera más importante del día. La pupila de Eduardo Calabrigo se impuso con autoridad a Hormiga Atómica y dejó muy en claro que está lista para seguir sumando. La ganadora contó con la conducción del siempre efectivo Lucas Escudero.

OTRA CUADRERA INTERESANTE

Pecan Web y Juan Ortíz fueron los ganadores de la octava del programa (había gran expectativa sobre esta carrera). Hacía bastante tiempo que no se corría una prueba de 200 metros y los anotados no faltaron a la cita. El ganador venció por un cuerpo a Mi Loco en 12” 1/5 para dos cuadras.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder del jockey Walter Escudero, quien obtuvo un muy triplete de victorias. Arrancó con Andariego, continuó con Luz Cautiva (en ambas victorias asociado con el cuida “Monito” Pelayes) y cerró su gran tarde ganando el clásico con la buena Emper Wey.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el martes 25 de Julio. La fiesta del “Santo Patrono Santiago” (la más importante del oeste de Argentina) regresa a “Gigante de Montes de Oca” y se espera una gran concurrencia de público.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “NAZCA” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANDARIEGO 58 W. Escudero

2° SICARIO 61 R. Argüello v/mínima

3° LA CHOLA 61 A. Bonada 2 ½ cpos

4° GENERAL 59 F. Pavez 1 cpo

U° CROTO 58 J. Solorza 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Dividendo de la Combinada: $ 4,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,25. Tiempo: 14” 4/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “BATALLA DE TUCUMÁN” - (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DENVER TEXAN 57 D. Gómez

2° TESTA 61 R. Argüello 9 cpos

3° INDIO PAINE 57 J. Gómez 2 ½ cpos

4° MUY SARDINERO 55 F. Campos 1 ½ cpos

5° NUBARRÓN HOCW 57 W. Escudero 6 cpos

6° FEROZ CÓSMICO 57 C. López cbza

7° ESTILO ÚNICO 57 J. E. Alves S. 2 cpos

8° FIESTERO HEIN 55 S. Quinteros pczo

U° PTOLOMEO CHAMP 55 N. Aguirre 10 cpos

No corrieron (1) GAUCHO KING. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 14,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,40. Dividendo de la Trifecta: $ 92,70. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Nashville Texan y Sports Woman, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “ORIENTAL BEAUTY” – (Cat. Interior) – 1100 metros

1° LUZ CAUTIVA 57 W. Escudero

2° CHE CARIOCA 55 F. Campos 6 cpos

3° CARICO LEF 54 D. Ledesma 2 ½ cpos

4° STORMY SAVAGE 57 D. Gómez 1 ½ cpos

5° LEYENDA DEL MILAGRO 53 E. Sosa 2 ½ cpos

6° SPRING EVER 53 J. Gómez 1 ½ cpos

U° TABATINGA 54 E. Gaete 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 43,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 17,20.Dividendo de la Trifecta: $ 118,90. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Lucky Island y Miss Dancing, de 5 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “SUBAN EL VOLUMEN” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAGNIFICIENT 55 F. Campos

2° CHANGEOVER DAYS 55 N. Aguirre 3 cpos

3° MISTER LETHAL (*) 57 W. Escudero distanciamiento

4° SEBI BOY 57 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

5° QUE SORPRESA 55 D. Gómez 6 cpos

U° PORCHY 55 J. Gómez 9 cpos

Fue distanciado del 2do al 3er puesto por las molestias ocasionadas a Changeover Days.

No corrieron: (1) ALFAHID. Dividendo del Ganador: $ 5,20. Dividendo de la Combinada: $ 28. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,50.Dividendo de la Trifecta: $ 32,75. Tiempo: 1’ 11” 4/5. Por: Daniel Boone y Malibu Queen, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Cerrillos de Salta.

5 ta carrera

Premio: “MANSITO” – (Extraoficial) – 550 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEÑORIAL OBI 58 R. Herrera

2° LUIGGI ISLAND 59 L. Escudero 2 cpos

3° RÁPIDOS REFLEJOS 58 C. López pczo

4° TOUT PASSE 62 G. Ozán 1 ½ cpos

U° HONOUR CAP 61 F. Gómez 15 cpos

No corrieron: (1) TREPADA CÓSMICA, (6) BIFOCAL. Dividendo del Ganador: $ 6,25. Dividendo de la Combinada: $ 45,65. Dividendo de la Trifecta: $ 22,55. Tiempo: 30” 3/5. Cuidador: F. Ruiz. Stud: El Juani. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “CASA DE TUCUMÁN” – (Categoría Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FURY’S GAME 57 D. Ledesma

2° MOON STORMER 52 E. Sosa 4 cpos

3° BEAU RIVAGE 55 F. Campos 6 cpos

4° ERENOTZU 53 J. Gómez 3 cpos

5° TEAM JOY 56 D. Gómez 5 cpos

U° AQUEL TESORO 58 J. Luna ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 23,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,80. Dividendo de la Trifecta: $ 2.459,53. Tiempo: 59” 1/5. Por: Dancing For Me y Lucy Game, de 4 años. Cuidador: T. Salcedo. Stud: Ian Jesús. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “TOMÁS GODOY CRUZ” - (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PORTO CRUZ 56 N. Aguirre

2° WHITE AND MACKAY 58 J. Luna 14 cpos

3° GROSSO 52 E. Sosa 8 cpos

U° MI LÍMITE 54 S. Quinteros 1 cpo

No corrieron: (5) CLARO CIELO. Dividendo del Ganador: $ 1,25. Dividendo de la Combinada: $ 4,40. Tiempo: 1’ 18” 4/5. Por: Vástago Salvaje y Prófuga, de 2 años. Cuidador: J. Garro. Stud: La Chupina (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “EMPERADOR LAKE” - (Extraoficial) - 200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PECAN WEB 58 J. Ortíz

2° MI LOCO 59 L. Escudero 1 cpo

3° ILUMINADA TOSS 61 A. Miranda 1 ½ cpos

4° CARTA BLANCA 60 R. Argüello 2 cpos

5° EL KARMA 61 F. Gómez cbza

6° CANELO 60 J. Campanello ¾ cpo

U° EL LEMA 58 F. Reta 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7,40. Dividendo de la Combinada: $ 58,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 37,80. Dividendo de la Trifecta: $ 379,40. Tiempo: 12” 1/5. Cuidador: J. Ortíz. Stud: La Sociedad. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “DÍA DE LA INDEPENDENCIA” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA ITZA 59 L. Escudero

2° HORMIGA ATÓMICA 60 R. Argüello 2 cpos

3° SOÑADORA 58 M. Bascuñán hocico

4° BURBONA 58 N. Aguirre v/mínima

5° PERIODISTA RICHARD 60 J. Campanello 2 cpos

U° DOS DE ORO 59 M. Rojas 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,70. Dividendo de la Combinada: $ 25,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 16,90. Dividendo de la Trifecta: $ 536. Tiempo: 15” 1/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: Sin Horarios. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “REVANCHA HEMBRAS” - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 56 W. Escudero

2° ANSINNA 58 D. Ledesma 9 cpos

3° JUANA JUSTINA 53 J. Gómez pczo

4° ATORRANTA ISLAND 55 F. Campos hocico

U° WEDDING DUBAI 56 N. Aguirre 14 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 11,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,60. Tiempo: 1’ 4” 4/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 5 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Premio: “GALLEGO JUANCHO” - (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GULASH 59 F. Funes

2° TOP LEOPARD 59 L. Búccaro 2 ½ cpos

3° BRANNISTER 60 A. Miranda 2 cpos

4° SERRANO SOY 59 L. Escudero 2 cpos

5° WHO MADE WHO 59 R. Becerra 1 ½ cpos

6° AGUAS TURBIAS 60 J. Campanello cbza

U° WACHITURRINA 60 R. Argüello ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,20. Dividendo de la Combinada: $ 21,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,80. Dividendo de la Trifecta: $536,90. Tiempo: 21” 4/5. Cuidador: A. González. Stud: La Bienvenida.