El sincericidio de Novak Djokovic tras meterse en cuartos de Wimbledon

Con más de complicaciones de lo esperado, Novak Djokovic, en su partido número 100 en Wimbledon, venció a Hubert Hurkacz (7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 y 6-4 avanzó a los cuartos de final. El serbio, que se dejó su primer set del torneo, tuvo que volver a la pista este lunes después de que el encuentro fuera suspendido por el toque de queda el domingo, con ventaja de dos sets a cero.

Pero a su vuelta a la central, en condiciones completamente distintas a las del domingo, con el techo abierto y el sol, Djokovic estuvo más impreciso que de costumbre, enfadado y con falta de equilibrio. Esto permitió que el polaco mantuviera sus servicios sin grandes problemas y al llegar al 5-6 presionara el saque de Nole para generar otros dos puntos de set más.

Hurkacz y Djokovic se saludan tras el partido.

El primero lo salvó el serbio con un gran saque y el segundo sí lo aprovechó Hurkacz, pasando a la ofensiva para forzar un cuarto set entre los gritos y quejas de Djokovic. Por suerte, fue capaz de calmarse y de recomponer su tenis, hasta el punto de que con 3-3 consiguió romper por primera vez en todo el partido y evitó que lo que parecía un trámite se convirtiera en un drama.

"Ha hecho un gran partido. No recuerdo la última vez que me costó tanto devolver. Es muy difícil de leer", dijo Djokovic sobre su rival, y agregó: "No he disfrutado mucho del partido, pero en los momentos importantes tuve la suerte de ganarlos. Mantuve mis nervios cuando importa. Siento una gran conexión con la pista. Cada vez que salgo a la pista me siento con más confianza. Espero que se mantenga durante mucho tiempo"

Con este triunfo, Djokovic llega a las 90 victorias en Wimbledon, 32 de ellas consecutivas desde la primera ronda de 2018 -tercera mejor racha de la historia- y aspira a unas semifinales en las que se enfrentará al ruso Andrey Rublev, al que domina por 3-1 en el cara a cara.