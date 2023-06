La picante chicana "a lo Riquelme" de Weigandt tras su golazo a Colo Colo: "No sé si recuerdan que…"

Boca avanzó esta noche a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Colo Colo con un golazo de afuera del área de Marcelo Weigandt. Con este resultado, el Xeneize llegó a los 10 puntos en su zona y le sacó cinco de diferencia al equipo chileno que se ubica tercero en su zona. Luego del partido, el goleador habló al respecto y lanzó una chicana riquelmeana.

Es que, al ser preguntado por si el gol que hizo fue el más importante desde que está en Boca, recordó aquel que anotó en el recordado partido ante Atlético Mineiro que tuvo un escandaloso final en Brasil: "También hice uno muy importante con Mineiro, no se si recuerdan, pero no me lo cobraron. Hoy tuve revancha así que estoy muy feliz".

Luego resaltó la tarea de Luis Advíncula, quien terminó tocado pero realizando un esfuerzo que puede costarle caro: "Es para aplaudirlo. Hacemos una linda dupla, nos llevamos muy bien, nos divertimos en la semana, pero cuando tenemos que jugar, jugamos con seriedad. Se merece este presente, la gente lo ovacionó y estoy feliz por él".

"Ahora hay que pensar en Lanús, seguir respondiendo de esta manera y mejor", cerró el lateral derecho que terminó siendo una de las figuras destacadas del triunfo conseguido en una Bombonera colmada que celebró el pase a los octavos de final.

El próximo encuentro del equipo argentino será el 29 de este mes, de local ante Monagas, que esta noche venció también 1 a 0 en Venezuela a Deportivo Pereira, de Colombia, con un gol de Edinyiver Navas, de tiro penal, a los 20 minutos de la primera etapa. El mismo día y cerrando el grupo F, el equipo chileno jugará ante Deportivo Pereira en el estadio Monumental de Santiago.