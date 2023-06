Un reconocido periodista aseguró que Messi ya definió su destino y no es Barcelona: "Jugará en…"

El futuro de Lionel Messi ya estaría definido. Al menos eso es lo que informó el periodista Hernán Castillo en Radio Continental. Durante el programa "Sacá del Medio", aseguró que el argentino jugará en el Inter Miami y explicó los motivos que llevaron a tomar la importante decisión. "Yo les voy a decir dónde va jugar Messi. Tiene todo acordado, con un contrato que tiene que ver con ser un empresario del fútbol de ahora en más. Resigna mucho dinero del que podía ganar y va a jugar en el Inter Miami", dijo.

En la misma línea, agregó: "Lo tengo como una información cerrada. No con porcentajes de que está muy, es una decisión tomada. Sabe que el Barcelona no es su destino. Y sabe que, si Barcelona lograra lo que es imposible de lograr, todo lo que él no haga será echado en cara. Por eso tiene todo acordado de palabra y va a jugar en Miami".

Si bien por el momento no hay nada oficial y, seguramente luego de los amistosos que deberá afrontar con la Selección argentina lo confirmará, Castillo expresó que ya no habrá más reuniones teniendo en cuenta que lo ofrecido por el equipo que tiene como accionista a David Beckham lo convenció para marcharse.

Si se termina confirmando, entonces, su arribo a la Major League Soccer servirá también para que Estados Unidos promocione la próxima Copa América y el Mundial, con Leo como bandera. Jorge Messi, padre del argentino, había dicho que veía "bastante complicado" el regreso al Barcelona, y hasta aseguró que si fuese por el rosarino "jugaría gratis" con tal de regresar.

David Beckham habría convencido a Messi.

Visitó ayer a Laporta en su casa y, al retirarse luego del encuentro, declaró que "Leo quiere volver al Barça y me gustaría que volviese". Sin embargo, siguiendo con la información dada a conocer por Castillo, todo esto quedará en la nada y el campeón del mundo seguirá su carrera deportiva en uno de los clubes que se mostró interesado desde el principio para tenerlo.