La tremenda comparación que Haaland hizo de Julián Álvarez: "Te recuerda un poco a…"

El próximo sábado en Estambul, el Manchester City buscará su primera Champions League cuando enfrente al Inter de Milán. Será una nueva chance para Pep Guardiola, que perdió años atrás un encuentro decisivo ante el Chelsea, aunque esta vez parece que tiene todo dado para lograrla ya que cuenta con un plantel plagado de jugadores que atraviesan un gran momento.

Uno de ellos es Erlin Haaland, quien habló sobre Julián Álvarez, a quien elogió con una tremenda comparación. "Julián es un futbolista increíble con mucho talento. Tengo que decir que es muy bueno. Te recuerda un poco a Agüero. Si lo viste el el partido contra Nottingham Forest fue increíble. Que podamos jugar juntos es realmente importante", aseguró.

Leyenda

Guardiola, en tanto, también se refirió a la Araña y reveló: "Recuerdo el partido en Estados Unidos, contra América creo que fue. Julián llevaba nada más dos entrenamientos y yo dije ‘Este chico es especial’. Ha hecho una temporada fantástica. Ha renovado contrato, estará unos años aquí espero que esté feliz".

"Un jugador que juega con la Selección argentina, que es campeona del mundo y que es él y 10 compañeros más con ese equipo en el que está Leo (Messi), evidentemente, pero también están Enzo Fernández, Mac Allister, (Cuti) Romero, Ota, (Lautaro) Martínez... Si tu no eres bueno, no tienes nivel, no tienes esa capacidad adaptativa, rápida, de rebelarte en momentos, que tienes un gen que imagino que tienes del pueblo argentino, tu no puedes jugar con la Selección argentina", cerró Pep.