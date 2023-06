La potente frase de Scaloni sobre Garnacho tras convocarlo a la Selección: “Es…”

Los hinchas de la Selección argentina se quedaron con las ganas de ver a Alejandro Garnacho. El pibe del Manchester United no pudo ser parte del equipo en los amistosos de marzo por una fea lesión en su tobillo y tampoco estuvo en el Mundial Sub 20, ya que su club le bajó el pulgar. Por eso, muchos esperan con ansias la gira de los campeones del mundo por Asia para ver al juvenil de 19 años con la Albiceleste y Lionel Scaloni no es la excepción.

Antes de partir hacia el continente asiático, el entrenador de la Selección argentina habló con la prensa y tocó varios temas, entre los que se destacó su visión sobre Garnacho: "En principio, que venga y se acople al grupo. Luego analizaremos si jugará de entrada, si tendrá minutos... pero es ilusionante", remarcó.

Luego, Scaloni agregó: "Es ilusionante como otros chicos jóvenes que tenemos. La idea es hacerlo jugar, que disfrute de minutos y ver cómo se asocia con sus compañeros". Además de Garnacho, otros pibes que fueron convocados son Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella, y Facundo Buonanotte, del Brighton.

Esta será la segunda convocatoria de la que forme parte el Bichito, apodo que se ganó en las redes por su parecido a Cristiano Ronaldo. La primera fue en marzo de 2022, cuando Argentina jugó sus últimos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, aquella vez no sumó minutos.

Ahora, Garnacho llega con más participación y goles en el Manchester United. Por eso, la expectativa crece a su alrededor y sin dudas será un jugador a seguir en los amistosos de la Selección argentina ante Australia (15/6) e Indonesia (19/6).