La confesión de Di María en su posteo de despedida de la Juventus: "Llegó el final de una etapa difícil y..."

Ángel Di María tiene nada menos que 32 títulos en su palmarés. Un número absolutamente envidiable que forjó gracias a sus exitosos pasos por el Benfica, Real Madrid, París Saint Germain y la Selección argentina, de hecho.

Sin embargo, así como le ocurriese con su fugaz tránsito por el Manchester United, su experiencia por el fútbol italiano de la mano de la Juventus no fue del todo fructífera. Llegó en julio del año pasado y tras una temporada se fue sin títulos ni la posibilidad de clasificar a su equipo ni a Champions ni a Europa League, aunque lo hubiese logrado si no se le hubiese aplicado una sanción de 10 puntos por maniobras irregulares en el mercado de traspaso.

Di María se despidió de Juventus. Foto: archivo.

Este martes, el futbolista surgido de Rosario Central se despidió del club con un sincero balance de la temporada. "Llego el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo".

"Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre", añadió.

"Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", cerró la despedida.

Al jugador de 35 años no le fue mal en lo personal, ya que sumó 40 partidos y anotó 8 goles y 7 asistencias.