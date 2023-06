El tremendo palazo de Piqué al presidente del Barcelona por la negociación con Messi: "Me hace mucha gracia porque..."

El operativo retorno de Lionel Messi al Barcelona no está resultando ser cómo se esperaba. Este lunes, Jorge Messi y Joan Laporta se reunieron en la Ciudad Condal, pero el desenlace no habría sido el esperado. El club culé no pudo presentar una oferta y lo que comenzó con un optimismo moderado terminó en un fuerte pesimismo por parte del padre y representante del astro. Ante este escenario, el que salió a pegarle al presidente blaugrana fue nada menos que Gerard Piqué.

La relación entre la Pulga y el exdefensor no habría terminado del todo bien. Según se pudo ver en su cuenta oficial de Instagram, el argentino publicó sentidos posteos para Sergio Busquets y Jordi Alba por sus salidas del club, pero no hizo lo mismo cuando Piqué abandonó el Barcelona en diciembre del año pasado. Sin embargo, el empresario y creador de la KingsLeague apuntó contra Laporta por no cerrar la vuelta de Messi.

Piqué formó parte de los festejos del título de Liga del Barca.

"Lo de liberar el salario, me hace mucha gracia porque nos hemos ido y seguimos teniendo el Fair Play Financiero. ¿Quién más se tiene que ir?", lanzó Piqué desde el stream de la Kings League. Esta frase hace referencia, precisamente, a su salida y a las de glorias del club como Busquets y Alba.

Luego, agregó: "En teoría éramos nosotros los causantes por nuestros salarios. Nos hemos ido todos. Ahora no estamos y tampoco pueden inscribir". Pese al 'ok' de la Liga española, el Barcelona no pudo presentar una oferta formal al entorno de Messi, lo cual complica mucho su llegada.

Messi y Piqué, compañeros de años en Barcelona.

La razón de la imposibilidad del Barcelona de ofertar por el rosarino es simple. Pese a desprenderse de "vacas gordas" como Busquets y Alba, los libros contables todavía no le cierran a los culés como para sumar un contrato oneroso como sería el de Messi.