El pedido de Guardiola al City sobre Julián Álvarez, en medio del interés de otros clubes: "Espero que pueda..."

Pep Guardiola no sumó muchos amigos argentinos al no darle muchos minutos a Julián Álvarez en el Manchester City. Esto llevó a que muchos hinchas se enojaran con el entrenador catalán y alentaran al Araña a irse del campeón de la Premier League, FA Cup y finalista de la Champions League.

Sin embargo, el DT de los Ciudadanos aseguró que ve en el campeón del mundo alguien fuera de lo común y destacó su labor en lo que puede ser una campaña histórica: "En Estados Unidos, en la pretemporada, cuando jugamos nuestro primer amistoso, creo que con el América, Julián llevaba dos entrenamientos y apenas entró a jugar dije 'oh, este chico es especial'. Y ha hecho una temporada fantástica", señaló.

A días de enfrentar al Inter por la Orejona, Guardiola expresó su deseo de contar con Julián para los años venideros de los sky-blues: "Espero que pueda renovar contrato, que esté más años aquí. ¿Cuál es su techo? No, los techos los ponen ellos, los jugadores. No los entrenadores. Depende hasta dónde quieran llegar", afirmó. Cabe recordar que el ex River firmó una extensión de su vínculo con el City hasta junio de 2028.

Pep Guardiola y Julián Álvarez.

Luego, Pep no puso en tela de juicio la calidad de Álvarez: "Un jugador que juega en la Selección Argentina, que es campeón del mundo... si no eres bueno y no tienes nivel, si no tienes esa capacidad adaptativa, rápida, de rebelarte, que es un gen propio que tiene el pueblo argentino... si no tienes todo eso no puedes jugar en la Selección Argentina", concluyó.

En su primera campaña con el Manchester City, Julián Álvarez convirtió 17 goles en 49 partidos. Sin embargo, muchos de esos fueron ingresando como suplente, por lo que si se lleva la estadística a minutos jugados (2524'), la cuenta da que convirtió esos tantos en el equivalente a 28 encuentros completos.

Este sábado, el Manchester City de Pep Guardiola buscará quedarse con la primera Champions League de la historia del club. Además, se convertiría en el segundo equipo inglés en lograr el triplete de Premier, FA Cup y Champions (Manchester United en la 98/99). Del otro lado, el Inter de Lautaro Martínez buscará la hazaña en Estambul desde las 16 horas de Argentina.