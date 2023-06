El palazo de Cerúndolo a Rune tras su gesto antideportivo en Roland Garros: “Hay jugadores que…”

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en los octavos de final de Roland Garros al caer ante el danés Holger Rune por 7-6 (7-3), 6-3, 4-6, 1-6 y 7-6 (10-7). El argentino, número 23 del ranking mundial de la ATP, protagonizó un gran partido ante el sexto, en un parejo y caliente desarrollo luego de 4 horas y 3 minutos de juego.

El duelo contó con pasajes de alta temperatura tanto dentro del court Suzanne Lenglen como luego en las declaraciones pospartido. Todo comenzó en el cuarto game del tercer set cuando el argentino, con el servicio a su favor, golpeó de derecha un drive profundo que el danés conectó recién después de un segundo pique. Sin embargo, y a pesar de que Cerúndulo devolvió, el porteño se quejó antes de rematar y el umpire le dio el punto a su rival por hablar antes que termine la jugada.

Inmediatamente, Cerúndulo comenzó a quejarse ante el umpire Kader Nouni, de Francia, haciéndole la seña de "dos piques". Luego de una acalorada discusión, el argentino le terminó diciendo: “Después lo vas a ver por televisión y me voy a asegurar que te multen por este error”.

La actitud de Rune fue de total desentendimiento. De hecho, finalizado el encuentro declaró: "En el momento no me dí cuenta, después vi por la pantalla que fue doble pique. Lo siento por él. Algunos umpires cometen errores. Algunos para mí, otros para él. Así es la vida". La actitud del de Dinamarca no pasaría desapercibida en las redes ni en el propio rival, quien le recriminó no haber reconocido el doble pique, llevando a cabo una actitud antideportiva que está muy mal vista en el mundo del tenis.

“El doble pique fue claro, pero los jueces se ponen duros y no quieren modificar su primera decisión, aunque estén equivocados. Le dije que mirara el vídeo o que chequeara algo. Hay jugadores que prefieren callar y ganar el punto a decir la verdad de lo que pasó”, manifestó después del choque Cerúndulo, molesto por la situación.

El enojo del argentino tiene sentido si se contextualiza con lo sucedido el 29 de agosto del año pasado, cuando el argentino debutó con derrota en el Abierto de los Estados Unidos ante el escocés Andy Murray. Era el primer set e iban 4-5 con servicio para el experimentado tenista. Tras el servicio, un drive posterior fue devuelto luego del segundo pique y el umpire cobró en favor del argentino.

Ante el reclamo de Murray y el abucheo de la gente, el umpire le preguntó al argentino quien reconoció el segundo pique, ganándose la ovación del público y el pulgar para arriba y agradecimiento del británico.