San Lorenzo empató ante Colón y no pudo acercarse a River

San Lorenzo dejó pasar otra chance de acercarse a River. En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón no tuvo un buen partido y no pasó del empate a cero con Colón, que no pudo despegarse del fondo de la tabla y está a tres unidades de Arsenal, el último.

El equipo de Rubén Darío insúa intentó, pero no tuvo muchas luces a la hora de generar. De hecho, la jugada más clara del encuentro fue una atajada de Augusto Batalla, pero los de Pipo Gorosito tampoco deberían irse satisfechos a sus casas.

Noticia en construcción