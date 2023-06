Emperador Lake y Ansinna fueron los más ligeros en la Catedral de calle Montes de Oca

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su octava función de la temporada 2023. La jornada no fue acompañada por el buen clima (hubo temperaturas bajas y hasta un poco de lluvia) pero si tuvo buen rendimiento en las tribunas. Una vez más los aficionados demostraron que cuando hay buena programación (y sobre todo cuadreras de alto nivel) el turf es un deporte convocante y atractivo.

El triunfo más festejado de la reunión fue el obtenido por el paceño Emperador Lake en el clásico corto más importante de la reunión. El representante de la caballeriza Gonzalito volvió a demostrar sus grandes condiciones dejando en el camino a los creídos Romario, Cuentero Key y Moscato Pizza. En la previa el zaino no estaba señalado como el favorito del público, pero en la pista fue mucho más que sus compañeros de suelta. Incluso, marcando un nuevo récord para 525 metros (29” 2/5).

Notable victoria de Emperador Lake, quien quedó en la cima de los animales más ligeros de la provincia (en el Hipódromo parece imbatible). El pupilo de Brian Pérez (que presentó hecho un cuadro al hijo de Emperor Richard) contó con la impecable conducción del experimentado Matías Junco.

ANSINNA EN UN CLÁSICO CON BAJAS

La última prueba del día (el clásico “Velocidad Hembras”) estaba señalada como otra de las grandes pruebas de la tarde en la previa. La realidad es que quedó un poco deslucida porque tuvo muchas bajas. Se “borraron” Doña Manuela Inc, Juana Justina y Moblity y además Wedding Dubai debió ser retirada de las gateras (se escapó dos veces de partidores).

Al margen de todos estos detalles lo de Ansinna fue realmente espectacular. La pupila de Santiago de Marco terminó venciendo por cuatro largos a Petals en un tiempo de 59” 3/5 para 1000 metros (hacía mucho tiempo que un animal no bajaba un minuto en esta pista).

La ganadora terminó pagando $ 4,35 a ganador y fue conducida al éxito por Damián Ledesma.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la tarde fue para el bueno de Daniel Gómez. Está en un muy buen momento el piloto y hoy lo demostró con un destacado doblete. Arrancó con el debutante Team Joy (que ganó a lo bueno) y redondeó su buena tarde con el triunfo de la regular Lovely Letter.

LO QUE VIENE

La próxima jornada del Hipódromo de Mendoza está prevista para el domingo 18 de Junio, pero teniendo en cuenta que ese día se celebra el “Día del Padre” la dirigencia está evaluando la posibilidad de que la reunión se dispute el lunes 19 de Junio (que es feriado).

Los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MOSCATO PIZZA” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MISTER PE HUN 58 C. López

2° MERLÍN 61 A. Bonada 2 ½ cpos

U° SUHC IS LIFE 60 M. Pérez ½ cpo

No corrieron: (3) EL KARMA. Dividendo del Ganador: $ 1,80.Tiempo: 17” 3/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Celeste. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “LUNA CHICHA” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON KING 61 A. Miranda

2° BURBONA 60 L. Escudero pczo

3° CASIRAGHI 58 L. Flecha ¾ cpo

U° PELUCHE 61 R. Argüello 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 12,35. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: E. Aguilera. Stud: El Ganso.

3ra carrera

Premio: “DULCE ITATÍ” – (Cat. Int.) – 1000 m

1° MONITA CÓSMICA 55 F. Campos

2° SOBERBIA QUEEN (*) 55 N. Aguirre distanciamiento

3° JOSEFINA HOWC 56 W. Escudero 3 cpos

4° LUNA RYE 57 S. Quinteros 1 ½ cpos

U° FIESTA ENSALA 60 R. Argüello 3 ½ cpos

(*) Distanciada del 1ro al 2do puesto por las molestias ocasionadas a Monita Cósmica.

No corrieron (1) VIOLETA SALVAJE. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 3,50. Tiempo: 1’ 4” 1/5. Por: Cosmic y Monita Rye, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Nicolás e hijos. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “BRUJITA LIZARDI” – (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TEAM JOY 56 D. Gómez

2° DON LISTO 55 F. Campos 10 cpos

3° GALÁN RIG 55 J. Gómez 1 cpo

4° PTOLOMEO CHAMP 55 N. Aguirre 6 ½ cpos

U° REDMAN 55 E. Gaete 21 cpos

No corrieron: (6) NUBARRÓN HOWC. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 4. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,95.Tiempo: 1’ 4/5. Por: Fortify y Te Olvidé, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5ta carrera

Premio: “HAPPY HOUR DAN” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEBI BOY 55 F. Campos

2° ES ACADÉMICO 59 D. Gómez 1 ½ cpos

3° YOCO EMBRUJADO 55 N. Aguirre ½ cpo

4° HORSE AND HEARTS 53 J. Gómez 6 cpos

U° OTRO MAHI (*) 56 W. Escudero s/apreciación

(*) Se quedó en los partidores.

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 9,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,80. Tiempo: 1’ 14” 2/5. Por: Suggestive Boy y Sebi Fizz, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

6ta carrera

Clásico: “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SERRANO SOY 59 L. Escudero

2° AFRICANO CAP 59 R. Argüello ½ cpo

3° CATOLIAN KING 60 M. Junco 2 ½ cpos

U° BOCCACCIO 60 A. Miranda 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 9,30. Tiempo: 22” 3/5. Cuidador: J. C. Mercado. Stud: Los Tiruriru. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera

Premio: “BUDISTA DAN” - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MISTER LETHAL 56 W. Escudero

2° BEAU RIVAGE 56 D. Gómez 5 cpos

3° ÁNGEL MAYOR 55 F. Campos 4 cpos

4° ROCK IN ACTION 53 J, Gómez 4 ½ cpos

U° UN PROFETA 57 S. Quinteros 3 cpos

No corrieron: (3) DECUMATES. Dividendo del Ganador: $ 1,80. Dividendo de la Combinada: $ 6,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 5. Tiempo: 1’ 6” 4/5. Por: Lethal Dose y My Reward, de 4 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “CEPHERA” - (Categoría Interior) - 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOVELY LETTER 57 D. Gómez

2° LA MERY 53 J. Gómez 1 ½ cpos

3° CARICO LEF 53 D. Ledesma 2 ½ cpos

4° CHE CARIOCA 55 F. Campos 4 cpos

5° STORM REVENGE 57 S. Quinteros 1 cpo

U° NIÑA VENUS 57 A. Castro 1 ½ cpos

No corrieron: (4) AUGUSTA NATIONAL; (5) PRADA GIRL, (9) SUBVERSIVA JOHAN. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 27,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,75. Dividendo de la Trifecta: $ 948,30. Tiempo: 1’ 33” 3/5. Por: In The Dark y Lista Escolar, de 3 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “DÍA DEL PERIODISTA” – (Extraoficial) – 525 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPERADOR LAKE 60 M. Junco

2° ROMARIO 58 C. López 2 ½ cpos

3° CUENTERO KEY 58 L. Búccaro ¾ cpo

U° MOSCATO PIZZA 58 L. Flecha 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,95. Dividendo de la Combinada: $ 11,35. Tiempo: 29” 2/5 (Récord). Cuidador: B. Pérez. Stud: Gonzalito. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “VELOCIDAD HEMBRAS” - (Categoría Interior) - 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANSINNA 57 D. Ledesma

2° PETALS 60 F. Campos 4 cpos

U° EMPER WEY 56 W. Escudero 3 cpos

No corrieron: (3) WEDDING DUBAI, (5) JUANA JUSTINA, (6) DOÑA MANUELA INC, (7) MOBILITY. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Tiempo: 59” 3/5. Por: Arándano en Boca y Linda Tropilla, de 6 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marco.