Tres mendocinos siguen en carrera en la División de Honor

Tal como se esperaba, los octavos de final de la División de Honor que se disputa en nuestra provincia fueron un verdadero espectáculo de futsal. Con estadios repletos, partidos apasionantes, definiciones en alargue y juegos con altísimo nivel, esta primera instancia de playoffs tuvo todos los condimentos para ser una de las más recordadas. En el Microestadio Don Orione, Jockey le ganó a Talleres en el suplementario y se metió entre los ocho mejores del país. Regatas tuvo que batallar y mucho para ganarle a Plastimi en tiempo extra. Cementista se quedó con el otro duelo entre mendocinos al vencer a San Martín. Por último, Don Orione perdió ante Magallanes por la mínima y se despidió del torneo

El enfrentamiento entre Jockey y Talleres era uno de los que se llevaba todas las miradas y no defraudó. En tiempo regular, Burreros y Matadores no se sacaron ventajas y terminaron igualados 3-3 en un choque con mucha intensidad. Gonzalo Pires anotó un triplete para los de calle Montes de Oca, mientras que Tomás Civelli en dos ocasiones y Lucas Rodríguez lo hicieron para el Matador. En el tiempo extra, los Azulgranas fallaron dos tiros de castigo, Facundo Colombi no perdonó su oportunidad y marcó el 4-3 definitivo para los dirigidos por De Merolis.

El otro de los mendocinos que ganó en el suplementario fue Regatas, que tuvo que trabajar bastante para vencer al duro Plastimi de Misiones. En tiempo regular, el Lago pudo remontar un partido que venía complicado y terminó empatando 6-6. En el alargue, el elenco del parque fue más efectivo y terminó ganando 7-6 en un cruce dramático. En el segundo encuentro entre equipos mendocinos, Cementista se impuso ante San Martín por 2-1 con los tantos de Yael Corzo y Santiago Verón, mientras que para los del Este descontó Lautaro Sosa. El Poli es el único mendocino dentro de su llave y anhela llegar a la última instancia.

Por último, Don Orione cayó 1-0 ante el último campeón, Magallanes, en su estadio. Tras un primer tiempo muy parejo, el conjunto de Ushuaia se adelantó en el marcador con el tanto de Mauricio Martínez. Sobre el final fue todo para el Santo, que no pudo concretar ninguna de sus oportunidades y se terminó despidiendo del torneo.

De esta manera, los cuartos de final tendrán los siguientes partidos: Flamengo - Regatas (19:30 en Talleres), Jockey - Luz y Fuerza (21:30 en Talleres), La Reserva - Halcones (19:30 en Polimeni) y Magallanes - Cementista (21:30 en Polimeni).