Riquelme reveló por qué Boca no hace incorporaciones muy caras: “Tomamos la decisión de que…”

Juan Román Riquelme tuvo su merecida fiesta en la Bombonera el último domingo. Fue una tarde-noche de homenaje, reencuentros y mucha emoción para los hinchas, que volvieron a ver a muchos de sus ídolos en la cancha. En diálogo con Flavio Azzaro, el vicepresidente de Boca habló sobre su despedida y, a la pasada, reveló el motivo por el que el Xeneize no hizo inversiones fuertes en el mercado durante su gestión.

El emblema del club de la Ribera y actual dirigente habló mano a mano con el periodista en su canal de YouTube. Aunque el mano a mano giró sobre la despedida del último fin de semana, Riquelme dejó una frase sobre su visión desde que tomó las riendas del fútbol de Boca: "El presidente me deja trabajar tranquilo, nosotros nos hicimos cargo del fútbol hace tres años y medios. Desde que estamos nosotros, tomamos la decisión de que el fútbol no iba a dar pérdida nunca, siempre a favor. Eso no es normal", aseguró.

Desde la asunción de Riquelme como vice, Boca no hizo grandes compras ni esfuerzos económicos en el mercado de pases. Los refuerzos fueron jugadores libres, de equipos menores y/o con algún pasado en el club, como Darío Benedetto, Pol Fernández y Facundo Roncaglia. Por eso, los hinchas exigen que la dirigencia rompa el chanchito y traiga refuerzos de jerarquía para competir en la Copa Libertadores.

Según diferentes versiones, ese sería el plan de Riquelme y Jorge Almirón, quien buscaría reforzar cuatro posiciones del campo de juego con jugadores que lleguen y se pongan la camiseta titular del Xeneize. No obstante, el ídolo devenido a dirigente no ahondó sobre el mercado de pases en esta entrevista.

Luego de afirmar esto, el exnúmero 10 marcó la diferencia del trato que recibe Boca con respecto a otros clubes en los medios y resaltó principalmente la cantidad de chicos de Inferiores que llegaron a Primera en su mandato: "Ganamos más títulos que nadie, debutaron más de 30 pibes, eso no lo dicen en la tele. Cuando debuta un pibe en Boca es 'sorprendente debut' y ya van 30 y pico, pero, cuando debuta uno en otro lado, dicen 'debuta la joya' de ese club. Hay que estar tranquilos, vamos por el buen camino", disparó.