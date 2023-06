Por qué Gago no jugó para Boca en la despedida de Riquelme

La despedida de Juan Román Riquelme tuvo muchos invitados de gran renombre en la historia de Boca. Toda la Bombonera insistió una y otra vez para que Lionel Messi se quitara la camiseta de la Selección argentina y se pusiera la del Xeneize, pero esto no sucedió. Otro que no se la puso fue Fernando Gago, referente azul y oro por muchos años, algo que sorprendió entre los hinchas.

Salido de las inferiores boquenses, Pintita fue uno de los pocos exjugadores del club que no utilizó los colores. Incluso, hasta Leandro Paredes se cambió de equipo en un momento para usar la camiseta de Boca. Sin embargo, Gago decidió no hacerlo por respeto a Racing y, así, evitar conflictos.

El entrenador no pasa su mejor momento en la Academia. Más allá de que el presente no acompañe, la rivalidad entre ambos clubes, intensificada por las últimas definiciones de títulos locales, fue motivo suficiente para que Gago juegue con la Selección argentina y no se coloque la casaca del club que lo vio nacer. Además, la Bombonera reaccionó con indiferencia cuando su nombre fue anunciado y con algunos aplausos tras convertir un gol.

Gago y Riquelme en 2013.

Este no fue el caso de Sebastián Battaglia, actual técnico de Huracán e ídolo azul y oro. El León es otro con una actualidad complicada en su cargo, pero de todas formas se puso la de Boca, con el número 22 que supo utilizar en sus inicios. Se supone que, de haber participado, este también hubiese sido el caso de Martín Palermo, máximo goleador de la historia xeneize y DT de Platense.

Otro actual entrenador del fútbol argentino presente en el partido fue Gabriel Milito. Obviamente, el técnico de Argentinos Juniors no tiene ningún vínculo con Boca, por lo que no había razón alguna por la cual ponerse la camiseta.