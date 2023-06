Escándalo por un dirigente de otro club que apareció en la despedida de Riquelme con una bandera de Boca

Según los datos que se brindaron luego de la despedida de Juan Román Riquelme, la Bombonera contó con la presencia de 55 mil hinchas de Boca que disfrutaron de ver por última vez al ídolo dentro de una cancha de fútbol. Pero, entre ellos, hubo un directivo de otro club de la Liga Profesional que compró su boleto para estar y su acción generó un escándalo.

Bronca en Tucumán.

Se trata de Miguel Abbondándolo, actualmente segundo vocal de Atlético Tucumán, pero que fue vice de la institución. El directivo, que se encarga de manejar la llegada de refuerzos y hasta una posible elección del futuro entrenador en caso que Lucas Pusineri se marche, fue captado por una de las cámaras de la transmisión con una bandera de Boca y cayó muy mal.

Los hinchas reaccionaron en las redes sociales con fuertes mensajes contra Abbondándolo ya que, al mismo tiempo, el Decano estaba siendo goleado por Sarmiento de Junín, una derrota que dejó al equipo tucumano a dos puntos del descenso. Muchos pidieron la renuncia inmediata aunque, hasta el momento, no hay novedades al respecto.

Luego de la paliza que sufrió ante el Verde juninense, Pusineri se hizo cargo de la derrota: "No hay mucho que explicar cuando se pierde 4 a 1, más que felicitar al rival. Los goles fueron errores propios, no encontramos el partido en el segundo tiempo. Queríamos mejorar, pudimos descontar, pero no meternos nuevamente en partido".

"No podemos sacar una conclusión positiva, no obtuvimos la imagen que nosotros queríamos. Tenemos que buscar respuestas en lo que viene. Ganás un partido, perdés otro. Nos duele, pero estamos pensando en el partido del viernes, trataremos de dar una mejor imagen", cerró el entrenador que buscará recuperar la sonrisa ante Unión.