¡Estalló de bronca! El Kun insultó a un streamer que lo estaba cargando: "Decímelo de frente la con... de tu madre"

Kun Agüero, quien no pudo estar presente en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, se posó en el centro de la escena luego del momento que protagonizó a través de uno de sus típicas transmisiones en directo. El presidente de Kunsports (equipo de la Kings League) tuvo un tenso cruce con el streamer dominicano Will.

El exjugador del Manchester City compartía junto a Ibai Llanos cuando, desde la pantalla del español, se pudo observar un picante mensaje contra el Kun. “Gran partido de Porcinos. Kuni, lloras. Sigue llorando Kuni, sigue llorando”, soltó uno de los hombres de la dupla de Los Futbolitos.

Esto, sin lugar a dudas, no le cayó para nada bien a Agüero quien expresó todo su descontento por el comentario del dominicano. "¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de el Kuni llora? Decile que dije que yo que cuando vaya me lo diga en la cara".

Sin entender que el enojo del Kun era verdadero, Ibai Llanos metió más leña al fuego "Will te han dicho que eres un imbécil y salame. No es broma", soltó en tono de broma. Siguiendo esta línea, el Will imitó el tono argentino y le habló a Sergio: "Eh, che. ¿Qué pasó che? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero?”.

Para finalizar, Agüero descargó toda su bronca y le envió un picante mensaje al streamer: “Tomatelá bobo, andá. Tomatelá imbécil. Te estoy hablando en serio. Mejor que me lo digas en la cara la con... de tu madre. Decímelo en la cara. Que cierre bien el or...”.