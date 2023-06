Video: la histórica ovación de los hinchas de Newell’s a Di María y su reacción ante el gesto

Muchos esperaban ver a Ángel Di María para saber cómo iba a ser recibido en el Coloso. El Fideo, ídolo de Rosario Central, volvía a pisar la cancha de Newell's y la gente reconoció el gesto de estar presente más allá de los colores. Primero lo aplaudieron cuando fue enfocado mientras charlaba tranquilo en el vestuario, pero después recibió una verdadera ovación.

Salió acompañado por Lionel Scaloni y Leandro Paredes, los tres campeones del mundo que aceptaron la invitación para compartir con Maxi Rodríguez este día tan especial, y todo el estadio le regaló una sentido reconocimiento por lo conseguido meses atrás en la recordada final ante Francia en Qatar.

Se lo notó conmovido, mientras Scaloni le daba charla para bajarle la tensión, y luego levantó una de sus manos para agradecer el enorme gesteo que tuvo la gente Newell's. Después, antes de comenzar el partido, comenzaron a cantar "Fideo, Fideo" algo que seguramente lo habrá emocionado.

Antes del partido, Maxi reveló que "hoy podemos dar un gran mensaje, que Rosario esté tranquila. Me dijo 'soy tu amigo, voy a ir y no me importa que me puteen'. Cuando se lo hagan a él, vamos a estar ahí. Valoro más la amistad y por eso le dije que esté tranquilo, que nos vamos a ir a tomar unas copa en la noche, pero bueno, que esté acá habla lo que es él".