La tajante respuesta de Leandro Paredes sobre un posible regreso a Boca: “Quiero…”

El mediocampista de la Selección argentina, Leandro Paredes, descartó por el momento volver a jugar en Boca. El futbolista de 28 años, quien debe retornar al Paris Saint- Germain (PSG) luego de estar a préstamo en la Juventus, reveló el interés por seguir en la élite y el pedido especial de Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste.

"Hoy en día no está en mi cabeza volver a Boca. Tengo 28 años, soy joven y quiero seguir en Europa. Lo hablé con mi familia, amigos y con Román (Riquelme). Me dijo que siga y que disfrute. El técnico fue muy claro y quiere que juguemos, no importa dónde, pero que estemos bien físicamente, tengamos continuidad y es la prioridad de todos", afirmó en TyC Sports.

Además contó sus planes en el corto plazo: "Ahora quiero disfrutar de mis vacaciones, tuvimos un año muy largo, muy difícil, con el Mundial de por medio. Terminamos hace pocos días quiero descansar, disfrutar de mis amigos, de mi familia y después veré como sigue todo".

Paredes confirmó que asistirá a la despedida de Riquelme y se mostró entusiasmado: "Estoy muy ilusionado porque para mí es un sueño poder estar en la despedida de Román, es mi máximo ídolo y disfrutar con él va a ser muy importante. Por lo que la gente me pone en Internet y redes sé que el cariño que me van a brindar va a ser muy grande y emocionante".

Por último, se refirió al destrato que tuvo la gente francesa con Lionel Messi durante su estadía en el PSG. "Yo lo disfruté muchísimo a Leo, después no sé qué pasó con la gente, por qué el trato y la reacción hacia todos nosotros”, dijo y deseó: "Ojalá que pueda disfrutar en la cancha de Newell’s (en la despedida de Maxi Rodríguez) que es su casa".