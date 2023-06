El picante “pase de facturas” de Maxi Rodríguez a Riquelme: "Cada uno sabe lo que…"

Luego de chicanear a Juan Román Riquelme al pedirle que le ayude a pagar los pasajes de los invitados que estarán en su fiesta, Maxi Rodríguez habló nuevamente al respecto y siguió pasando facturas. En esta oportunidad lo hizo durante una entrevista radial en la que respondió sobre si el ídolo de Boca aprovechó algo para hacer su partido homenaje.

"No me molesta. Pienso en lo que tengo que hacer. Después cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo hace. Voy a brindar un lindo show, le estamos poniendo muchas horas de trabajo, y va a salir de la mejor manera porque le estamos metiendo mucho huevo. Me invitó para el partido pero no vamos a estar en condiciones de estar. Todo bien con Román", dijo entre risas.

Luego, agregó: Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Tengo que atender amigos que vienen de afuera, pero todo bien con Román, lo conozco desde hace mucho".

Las diferencias se dispararon por los invitados que comparten para el evento, ya que además de Lionel Messi, quien no confirmó presencia en el evento en Rosario, ambos comparten a varios de los ex jugadores de la Selección argentina, incluido el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

Rodríguez confirmó la presencia de los presidentes de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aunque se bajó el mandamás de la FIFA, Giani Infantino. "Me llamó y me dijo que no puede estar por otros compromisos. Ya me había pasado hasta el número de botines, quería jugar un rato, tengo una muy buena relación", reveló el ex Liverpool.