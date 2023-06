Augusto Batalla, de la furia con un pasapelota a la euforia por el penal atajado en el final: "Hoy tuve la..."

Estudiantes y San Lorenzo empataron 1 a 1 en La Plata, en el marco de la 21ra. fecha del campeonato de la Liga Profesional. En el resultado terminó siendo determinante el arquero azulgrana Augusto Batalla, quien le detuvo un penal a Benjamín Rollheiser en el noveno minuto de descuento.

El arquero fue protagonista en varios pasajes del partido. Primer, mientras su equipo caía por 1-0, se peleó con un pasapelota que demoraba la reposición del balón para ganar tiempo. Terminado el encuentro, el propio Batalla aclaró lo sucedido: "Son cosas que pasan en los partidos. Pero la verdad no estoy de acuerdo que se metan e influyan en el tema de la toalla, el agua. Son maneras, son formas. Ninguna está bien ni mal".

Y agregó: "Yo no estoy de acuerdo porque involucran a chicos jóvenes que no deberían aprender determinadas cosas. En lo personal no estoy de acuerdo pero cada uno tiene sus formas y su juego. No soy quién para juzgar a nadie".

Luego, llegó la jugada de la polémica en el final, cuando el VAR terminó cobrando una falta de Campi a Mancuso cuando el partido se moría. Benjamín Rollheiser se acercó al punto de panal para cobrarlo y el arquero le tiró un poco de agua, ante la risa de los presente, de ambos equipos. Sobre ese momento, el arquero relató: "Benja es un chico que nos conocemos hace un montón de años. Lo quiero mucho. Charlamos, pero nada fuera de lugar. Con Benja tengo la mejor. Es un jugador excelente. Hoy me tocó a mí y a veces le toca a ellos. Es fútbol. Le deseo lo mejor, él sabe que le tengo mucho aprecio".

Luego habló de la elección del palo al lanzarse a atajar el penal que le permitió sumar el punto a San Lorenzo. "Nosotros estudiamos, después la situación del partido te va dando un indicio o no. Hoy tuve la suerte de poder atajarlo, ayudar al equipo. Ahora hay que estar tranquilo y seguir mejorando. Quedan un par de fechas todavía", señaló.

Luego analizó el juego: "Fue un partido picante de dos equipos que están peleando por estar en lo alto de la tabla. Ello tienen jugadores de mucha jerarquía y nosotros veníamos con algunas bajas. En líneas generales hicimos un buen partido, pudimos rescatar un punto. Ahora a descansar y pensar en el partido del martes por la Copa".

Finalmente, se refirió a su futuro en San Lorenzo, el arquero manifestó: "No lo sé, porque todavía no terminó el campeonato. Hay muchas cosas que no dependen de mí. Yo quiero mucho a este club, me aceptaron, me acompañaron, y yo traté siempre de devolverle eso con mucha fidelidad y sacrificio. Ojalá que el destino nos siga encontrando".