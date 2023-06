Turf: Bellaco Song sacó "boleto" para el Santo Patrono Santiago

Por Fernando Gabrielli

El deporte de los reyes de la provincia de Mendoza se presentó por novena vez en la temporada en la Catedral de Avenida Montes de Oca y obtuvo un muy buen resultado. La gente “copó” las tribunas desde muy temprano (a pesar del frío) y se vivió un muy buen espectáculo. Una vez más quedó sumamente en claro que cuando hay buenas carreras, los aficionados responden. Tanto las largas como las cortas de la programación estaban muy bien armadas y el premio fue una reunión absolutamente satisfactoria.

El ganador central del día fue Bellaco Song, quien se quedó con el Clásico “Preparatorio Santo Patrono Santiago”. A poco más de un mes de la gran carrera del oeste argentino (se disputa el 25 de Julio) varios fondistas “ensayaron” de cara a la gran contienda. La prueba de hoy se disputó sobre 2000 metros y tuvo a Bellaco Song como ganador sobre el sanjuanino Archimboldo.

El desarrollo de la carrera se hizo con Master Mago en la vanguardia desde el vamos, siempre con Bellaco Song controlando al puntero desde muy cerca. Después del palo de los 1400 metros Bellaco Song se hizo de la vanguardia y empezó a “tejer” su posterior victoria. Cuando ingresaron en la recta final el puntero intentó la disparada y sacó la ventaja suficiente como para “aguantar” en el disco. Al final cargó muy fuerte Archimboldo y Bellaco Song se terminó imponiendo por el hocico, en un tiempo de 2’ 4” 1/5 para 2000 metros de pista normal.

La polémica de la competencia vino por el lado de la foto. La gente de Archimboldo no quedó conforme con la resolución de la imagen que determinó el hocico de ventaja en favor de Bellaco Song. La verdad es que la foto no estaba del todo nítida, seguramente tendrá que ver con la falta de luz de la jornada (estaba muy nublado). Pero sin dudas este deberá ser un tema a analizar por la dirigencia (tener imágenes de fotochart con mayor nitidez).

Bellaco Song consiguió hoy un triunfo a través del cual sacó boleto directo para el Santo Patrono Santiago del mes próximo. El pupilo de Ramón Abrales, que defiende los colores de la prestigiosa caballeriza Don Cristóbal, fue conducido al éxito por Jonathan Gómez.

FARAÓN EN LA CUADRERA GRANDE

El zaino Faraón, favorito en la previa, fue el ganador de la cuadrera mejor rentada de la reunión. El pupilo de Rodrigo Becerra terminó doblegando por un cuerpo a Cuentero Key en un tiempo de 17” 4/5 para 325 metros. El clásico corto bajó el telón de la jornada.

TIENE PASTA DE BUENO

El dos años sanjuanino Pasta de Bueno (Que Vida Buena) tuvo un excelente debut en Mendoza. El pupilo de Garro se impuso por un cuerpo a Claro Cielo (otro debutante que corrió bárbaro) en el buen tiempo de 1’ 1/5 para 1000 metros.

REPITIÓ HUIXTAN

Huixtan (Easing Along) obtuvo su segundo triunfo en fila, con la misma receta. El pupilo de Rodrigo Agüero atropelló abierto para vencer por un cuerpo y medio al regular Grillo Mayor. El vencedor fue conducido por Sergio Quinteros y empleó el registro de 1’ 19” 1/5 para 1300 metros.

LUCKMAN EN UNA BRAVA

El sanjuanino Luckman se quedó con la segunda competencia de la reunión (una prueba que parecía un clásico). El ganador se impuso por ¾ de cuerpo al bueno de Sebi Moro, mientras que tercero a cuatro cuerpos fue Most Puntano.

SAN JUAN CON TODO

Los caballos de la vecina provincia fueron muy buenos protagonistas de la reunión (hacía tiempo que no anotaban tantos). Los representantes de San Juan se impusieron en la primera (Aquel Tesoro), en la segunda (Luckman) y en la cuarta (Pasta de Bueno). Esto además de que quedaron segundos de Bellaco Song con Archimboldo. Ojalá continúe esta buena sinergia entre San Juan y Mendoza, dos hipódromos y parques caballares que históricamente se han nutrido uno del otro.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura fue para el entrenador Juan Manuel Luna quien obtuvo un muy buen doblete (ganó la primera y la segunda) y además quedó como escolta en el clásico central con uno de sus pupilos. Felicitaciones Juan!

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 9 de Julio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “STEPHEN SOUTH” - (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AQUEL TESORO 57 J. Luna

2° INDIO PAINE 57 J. Gómez 5 cpos

3° HOMENAJE A LA LUNA 57 S. Quinteros 4 cpos

4° FANTASTICHORSE 57 L. Flecha 1 ½ cpos

U° MASTER DIAMOND 57 C. López 3 cpos

No corrieron (5) CAFISHO DARK. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Dividendo de la Combinada: $ 6,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 1. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Treasure Beach y Arenzana, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Joaqui (San Juan). Candidato de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “FOREST BANKER” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCKMAN 52 E. Sosa

2° SEBI MORO 61 F. Campos ¾ cpo

3° MOST PUNTANO 59 J. E. Alves S. 4 cpos

4° VAPORETTO INC 64 C. López 1 ½ cpos

5° ATORRANTA ISLAND 52 J. Gómez 1 cpo

U° OPTIMIST BOY 55 S. Quinteros 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,50. Dividendo de la Combinada: $ 12,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,65. Tiempo: 1’ 18” 2/5. Por: Equal Stripes y Lucky My Way, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: San José (San Juan). Sport de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “TERCO ESPÍA” – (Extraoficial) – 400 metros

1° GRAN HEART 60 L. Escudero

2° DON MIGUEL 58 L. Búccaro 58

3° RITMO EXÓTICO 60 M. Junco ¾ cpo

U° GALA MIX 62 J. Campanello 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,55. Dividendo de la Combinada: $ 1,75. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: Sin Horarios. Candidato MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “ORIENTAL BEAUTY” – (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PASTA DE BUENO 57 L. Flecha

2° CLARO CIELO 57 D. Gómez 1 ½ cpos

3° PORTO CRUZ 57 J. E. Alves S. 8 cpos

4° ENAMORADA CHUCK 52 E. Gaete pczo

5° WHITE AND MACKAY 57 J. Luna ¾ cpo

6° EL MENTAO 52 E. Sosa hocico

7° SELECTED TO WIN 52 J. Gómez 7 cpos

U° ITALIA DIVINA 54 S. Quinteros 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 7,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,50. Dividendo de la Trifecta: $ 38,75. Tiempo: 1’ 1/5. Por: Que Vida Buena y Platonique, de 2 años. Cuidador: J. Garro. Stud: Los Chupina (San Juan). Candidato de MDZ On Line.

5 ta carrera

Premio: “HECHICERO” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAPO TIZÓN 60 L. Escudero

2° DON RAYITO 58 L. Búccaro 6 ½ cpos

3° MILONGA CORRALERA 62 J. Campanello 1 cpo

U° QUINCY STRIPES 59 R. Argüello 1 ½ cpos

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Dividendo de la Combinada: $ 2,30. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: J. Pinto. Stud: Los Mismos de Siempre. Sport de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “AYN RAND” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORMY BIRD 57 D. Ledesma

2° SUAVE SILVER 55 J. E. Alves S. 5 cpos

3° CHE CARIOCA 55 F. Campos 4 ½ cpos

4° STORM REVENGE 57 S. Quinteros 1 cpo

5° STORMY SAVAGE 57 D. Gómez 1 ½ cpos

6° LEYENDA DEL MILAGRO 53 E. Sosa ½ cpo

7° LA MERY 53 J. Gómez 9 cpos

U° TABATINGA 53 E. Gaete pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7,70. Dividendo de la Combinada: $ 20,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,80. Dividendo de la Trifecta: $ 106,20. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Storm Mayor y The General´s, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Nicolás e Hijos. Enemiga de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “LILAH LIN” - (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JOSEFINA HOWC 57 W. Escudero

2° AUGUSTA NATIONAL 57 S. Quinteros 7 cpos

3° INN ART 57 D. Gómez 5 ½ cpos

U° LUNA RYE 55 F. Campos 4 cpos

No corrieron: (5) SOBERBIA QUEEN, (6) FIESTA ENSALA. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 8,75. Tiempo: 1’ 14” 2/5. Por: Dandy Van y Miss Sting, de 3 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita.

8va carrera

Premio: “WAR DUBAI” - (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HUIXTAN 57 S. Quinteros

2° GRILLO MAYOR 59 D. Gómez 1 ½ cpos

3° MR BECKHAM 55 F. Campos 3 cpos

4° BOLLANI 53 E. Sosa ¾ cpo

5° MOON STORMER 55 C. González 1 cpo

6° EVO ENDIABLADO 57 J. E. Alves S. 2 cpos

7° EXPRESSIVE CAFU 57 C. López 1 ½ cpos

8° ROCK IN ACTION 55 cbza

9° ÓRFEBRE JOY 53 E. Gaete hocico

10° MAKYMAN 55 D. Ledesma 2 ½ cpos

U° THE JAN GREELEY 57 J. Gómez 10 cpos

No corrieron: (5) SEÑOR EDUARDO, (12) LENKE. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Dividendo de la Combinada: $ 9,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,70. Dividendo de la Trifecta: $ 482,40. Tiempo: 1’ 19” 1/5. Por: Easing Along y Holland, de 4 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Enemigo de MDZ on Line.

9na carrera

Clásico: “PREPARATORIO SANTO PATRONO SANTIAGO” – (Cat. Int.) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BELLACO SONG 56 J. Gómez

2° ARCHIMBOLDO 57 J. Luna hocico

3° RAYO VALLECANO 55 E. Sosa 2 cpos

4° MASTER MAGO 60 C. López 1 cpo

U° ULTRA FAMOSO 59 D. Gómez

No corrieron: (4) PERFECT SMILE. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 25,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 36,95. Tiempo: 2’ 4” 1/5. Por: Alcindor y Sorpresiva Key, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Sport de MDZ On Line.

10ma carrera

Premio: “SEEKER’S BOY” - (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOÑADORA 61 M. Junco

2° TENIENTE GENERAL 60 L. Escudero 1 cpo

3° STORM PICAFLOR 58 R. Argüello 1 ½ cpos

U° FRANCISCA 61 A. Bonada ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 13. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: E. Simón. Stud: Lay. Sport de MDZ On Line.

11ma carrera

Clásico: “INVIERNO” - (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FARAÓN 58 R. Becerra

2° CUENTERO KEY 58 L. Búccaro 1 cpo

3° POTRI STRA 58 N. Ochoa hocico

U° PERIODISTA RICHARD 62 J. Campanello 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Dividendo de la Combinada: $ 4,35. Tiempo: 17” 4/5. Cuidador: R. Becerra. Stud: Alex. Candidato de MDZ On Line.