Video lamentable: barras de Atlético Mineiro "apretaron" a Coudet y pidieron su renuncia

El pasado miércoles, 31 de mayo, Atlético Mineiro quedó eliminado de la Copa de Brasil. El equipo comandado por Eduardo Coudet había ganado el partido de ida ante Corinthians por 2-0 y, en la revancha, el resultado fue el mismo pero a favor del Timao, por lo que el equipo ganador se definió a través de los penales.

El resultado fue 3-1 a favor de los que oficiaron de locales en la revancha y, por consecuencia, el equipo del Chacho se despidió del torneo en la fase de octavos de final. En este contexto, el director técnico argentino vivió un lamentable momento cuando este viernes llegaba al entrenamiento.

Al llegar al Complejo Deportivo Coudet fue abordado por un grupo de barras de Atlético Mineiro. Los integrantes de Galoucura (torcida organizada como se la llama en Brasil), le reprocharon al DT la mencionada eliminación de su equipo en el torneo brasilero. A su vez, cuestionaron los cambios realizados en la serie.

Para comenzar, el fanático Galo manifestó: "Estamos mal y no nos importa nada. Queríamos saber cuál es tu criterio. Tienes un equipo bien y lo cambiás. Ese partido contra Corinthians fue responsabilidad tuya. ¡Cómo sacás a Hulk! Es la estrella del equipo y lo sacás".

"Quiero saber qué pensás. Cuando te fuiste de aquí para San Pablo (para el partido contra el Corinthians), la directiva no te dijo que el club necesitaba dinero (...) puedes decir lo que quieras. Tratamos de entender, pero no hay manera, ¿por qué no ponés a Dodô?", añadió el hincha de Atlético Mineiro.

Para finalizar, mientras Coudet pedía poder hablar y dar explicaciones, el hincha sentenció: "Hiciste ese chiste ahí, hiciste un poco de mierda (en la derrota contra Libertad, en Libertadores), diste todo ese negocio. Dijiste que los jugadores que estaban allí no eran buenos. Salió de tu boca, no de la mía. Entonces, hermano, te daré una buena idea. Andá a ver a Rodrigo Caetano (dirigente del club) y llega a un acuerdo. No soy yo, somos todos los que estamos aquí. ¿Es bienvenido él aquí, muchachos? Te respetamos como persona, pero no como profesional".