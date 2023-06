Mac Allister reveló en qué momento supo que la Selección ganaría el Mundial: “Se sintió que…”

En dos semanas la Selección argentina, campeona del Mundial de Qatar 2022, volverá a ver acción dentro del campo de juego. En el marco de la doble fecha FIFA que tendrá lugar a mediados de junio, la Albiceleste se verá las caras ante Australia e Indonesia. En la previa de la gira asiática del elenco de Lionel Scaloni, fue Alexis Mac Allister quien alzó la voz.

El mediocampista dialogó con Infobae y no dejó tema sin tocar. Entre otras cosas el Colo reveló el momento de la máxima cita mundialista en la que el equipo comenzó a sentir que podía alzar el trofeo: "A medida que fueron pasando los partidos, ante Países Bajos fue un partido durísimo, ellos nos empataron en el último minuto y el equipo se sobrepuso, tuvimos esa gran virtud y cuando ganamos ese partido se sintió que estábamos un poco más cerca del título".

Alexis Mac Allister fue titular en gran parte del Mundial de Qatar 2022.

Sobre las sensaciones de compartir el día a día con Lionel Messi, contó: "Tanto para mí como para nuestros compañeros es jugar con nuestro ídolo, es una alegría y un desafío enorme, pero lo disfrutamos muchísimo y somos conscientes de que es nuestro líder tanto dentro como fuera de la cancha y hay pequeños detalles de él, sobre todo afuera de la cancha, que hacen que sea un líder muy positivo".

Con respecto a su futuro, en Europa aseguran que está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Liverpool "Estoy muy tranquilo porque también tengo la posibilidad de estar en un club como Brighton que me acompañó en todo momento y en el cual disfruto mucho estar, si no me toca salir del club voy a seguir muy contento ahí, pero soy consciente de que va a haber posibilidades y si llega una buena oferta para el club y para mí la evaluaremos", expresó.

Para finalizar, Mac Allister se refirió a sus objetivos a corto plazo: "El objetivo es seguir mejorando como persona, como jugador, ganar más títulos, creo que ese es mi objetivo a corto plazo y lo va a ser siempre, porque voy a ser siempre la misma persona y voy a querer ser un poquito mejor que el día anterior, así que me enfoco mucho en eso".