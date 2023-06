La pícara chicana de Maxi Rodríguez a Riquelme por sus despedidas pegadas: “Román se hizo el boludo y va a…”

El próximo fin de semana, promete ser histórico para el fútbol argentino. El sábado, 24 de junio, Maxi Rodríguez tendrá su partido homenaje en el Coloso Marcelo Bielsa. Un día más tarde, el domingo 25, la Bombonera será testigo del tan esperado partido despedida de Juan Román Riquelme.

Con apenas 24 horas de diferencia, llegarán al país diferentes figuran que dirán presente en ambos eventos. Entre ellos, sin duda, que la de Lionel Messi es una de las que más ilusión genera en los fanáticos. En las últimas horas, el autor del penal que clasificó a la Selección argentina a la final del Mundial de Brasil 2014, habló en la pantalla de TyC Sports.

Al ser consultado sobre la ausencia de Riquelme en su homenaje (debido a que ese mismo sábado cumplirá años y lo festejará junto a su familia), Maxi Rodríguez expresó: "Si, si. ¿Cómo no lo voy a invitar a Román? Es uno de los invitados que no puede estar. Me llamó para ir al partido de él".

En cuanto a su presencia en la Bombonera, el ídolo de Newll's soltó: "Vamos a ver cómo terminamos nosotros el 24. Va a ser un día largo, vamos a ver cómo va todo y ver si podemos estar en la despedida de él. Tengo mucha gente que viene de afuera, me podría ayudar a pagar los pasajes de todos".

Para finalizar, Maxi aprovechó su aparición en la TV y, en tono de broma, aprovechó para enviarle una pícara chicana a Riquelme: "Va a agarrar algunos rebotes, entonces podría colaborar. Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase. Viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí todo yo. Se hizo el boludo. Capaz manda algo".