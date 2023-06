Thiago Almada reveló detalles de su relación con Riquelme: "Siempre me llama, me..."

Thiago Almada ingresó a último momento en el listado de Lionel Scaloni para diputar el Mundial de Qatar 2022. Allí, ante Polonia, sumó minutos con la camiseta de la Selección argentina y, a su corta edad, se convirtió en campeón del mundo. Actualmente, se encuentra siendo una de las principales figuras del Atlanta United, equipo de la Major League Soccer.

Desde hace tiempo, el atacante suena constantemente para vestir la camiseta de Boca. No es ninguna novedad hablar de la debilidad que siente Juan Román Riquelme por el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. En las última horas,

En su diálogo con TyC Sports, Almada reveló detalles de su relación con el máximo ídolo del Xeneize: "Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya, pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita".

Con respecto a lo que desea para su futuro profesional, el hombre de 22 años aseguró que se ilusiona con dar el salto al Viejo Continente: "Tengo el deseo de jugar en Europa, no sé si se dará ahora, pero también estoy muy contento en el club (Atlanta United). Espero que se me pueda dar el deseo de jugar en Europa".

Para finalizar, se refirió a los rumores que hablan del interés del Milan en contratarlo. "He escuchado, algunos compañeros me han preguntado si sabía algo, pero todavía no hay nada en concreto. Trataré de seguir dándole lo mejor al club y hacer las cosas para algún día jugar en Europa", sentenció Almada.