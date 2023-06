La advertencia de Scaloni sobre Garnacho tras su debut en la Selección: “Es un…”

Además de haber conseguido una buena victoria ante Australia, en el primer amistoso de la gira por Asia, se produjo un hecho que seguramente será muy recordado y tiene que ver con el debut de Alejandro Garnacho en la Selección argentina. El joven futbolista del Manchester United tuvo sus primeros minutos, en los que intentó demostrar que está a la altura. La noticia recorrió el mundo y fue Lionel Scaloni quien intentó bajar un poco la expectativa para no hacerle un mal al pibe de 18 años.

"Hay que darle tiempo, no hay que apurarlo. Estamos acostumbrados a enseguida ya ponerlo arriba y es un chico de 18 años. Hay que ir paso a paso. Será parte nuestra llevarlo poco a poco y darle los minutos que toque. No nos apuremos porque no le podemos hacer un bien y esa no es la idea", advirtió el entrenador del combinado nacional tras el 2 a 0 en China.

Luego, en la misma línea, siguió: Le dimos los minutos para que se vaya encontrando. No tenemos que apresurarnos. Hay jugadores de nivel que no han entrado. Estamos ilusionados como todo el resto. La idea es darles minutos a todos los chicos, tenemos a (Facundo Buonanotte) y son chicos muy jóvenes, y que se vayan acoplando, sin olvidarnos de los que están".

Tras compartir por primera vez el campo de juego con Lionel Messi y los campeones del mundo, Garnacho afirmó que si lo que está viviendo "es un sueño", no quiere que lo "despierten jamás". Claro que esto tuvo repercusiones inmediatas en sus nuevos compañeros, especialmente los referentes de este grupo capitaneado por Messi, empezando por el arquero Emiliano Martínez que mostró en un posteo un saludo entre ambos con la frase "Felicitaciones por el debut @Garnacho7".

En el mismo tono se expresó el hoy ausente por lesión pero compañero suyo en Manchester United, Lisandro Martínez, quien le lanzó un "Que bien te queda hermano (por la camiseta argentina)", así como Leandro Paredes le espetó "Vamos guacho" y luego una foto de ambos con un "Felicitaciones".