El goleador argentino que pasó por un grande y quiere jugar en Boca: "Soy hincha y sería un sueño"

Boca Juniors tiene por delante partidos importantes para intentar afianzar un funcionamiento y sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la tabla de clasificación a las copa internacionales, sabiendo que arrebatarle el título a River es uno de los objetivos más lejanos. Todo parece indicar que la mira comienza a calibrarse pensando en el siguiente semestre, cuando el equipo de Almirón se juegue lo más importante: la Libertadores.

Para esta segunda mitad de año, el entrenador va a pensar en refuerzos. Aunque no se conoce en qué posiciones, seguramente todo estará atado a las bajas que sufra el plantel. En este contexto, a principios de mes se informó sobre la posibilidad de que a Almirón y Riquelme le ofrezcan al delantero argentino Julio Furch, de buen andar por el Atlas de México.

Julio Furch es el goleador del Atlas mexicano.

Precisamente el delantero se refirió este viernes al tema y descartó todo tipo de contacto con el club de la Ribera. “Como dije recientemente, no he hablado con nadie. Son solo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer", indicó.

Eso sí, confesó que jugar en el Xeneize es un gran deseo. "Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar".

Sin embargo, Furch aseguró que mientras no llegue esa oferta y su correspondiente evaluación, el interés del futbolista es continuar en el equipo mexicano, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año. "Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto".

Aunque el delantero haya sido prudente en sus declaraciones, puede advertirse que un llamado de Román podría inclinar la balanza. El futbolista sabe lo que es jugar en un club grande de Argentina (San Lorenzo) y podría ser una pieza importante en la competencia por un puesto que necesita una depuración. Hoy lo comparten Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Gonzalo Morales, Nicolás Orsini y Luis Vázquez. Los últimos dos podrían irse el mes que viene.