El fuerte pedido de un ídolo de Boca a Riquelme para ganar la Libertadores: "Va a tener que hacer una limpieza"

Beto Márcico es palabra autorizada para hablar sobre Boca. El ídolo del Xeneize, que supo defender los colores de la institución entre 1992 y 1995, alzó la voz en las últimas horas y se refirió al presente del elenco de La Ribera, fundamentalmente en vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En su diálogo con Boca de selección, por radio AM 1130, el exjugador soltó: "Los que vengan son para ser titular. Por eso Boca va a tener que hacer una limpieza en algún momento. Por ejemplo, Luis Vázquez tiene una oferta de Europa y si no tiene posibilidades hay que dejarlo ir, porque va a tener muchos jugadores por delante aunque tiene condiciones. También hay algunos que tuvieron sus chances pero no rindieron".

Márcico habló sobre los puntos a reforzar en Boca.

Pensando en lo que es, sin lugar a dudas, el principal objetivo de Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol, Márcico fue contundente. "Boca va a necesitar dos o tres refuerzos para la Copa Libertadores y es un gran candidato", expresó el campeón del Torneo Apertura 1992.

Sobre los puntos a mejorar en el equipo de Jorge Almirón, soltó: "Defensivamente no me preocupa, sino el medio y la delantera. Necesita un creador que haga jugar al equipo, también un delantero titular indiscutido sobre todo que no tiene a Villa, Zeballos está volviendo, Langoni se desgarró. Tenés que tener un buen banco para la Copa".

Para finalizar, Márcico se refirió al presente del Colo Barco, a quien considera que todavía le falta para ser titular indiscutido: "Con los pibes hay que ir tranquilo, a Barco todavía le falta para ser titular indiscutido. Jugó un muy buen partido con Pereira y los otros no fueron tan buenos. Hay que esperarlo. Ojalá pueda hacer un buen tándem con Fabra como es por el otro lado entre Weigandt y Advíncula pero para mí todavía es muy chico como para ser indiscutido".