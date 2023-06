Los picantes títulos de los medios de España por la nota de Garnacho a la TV argentina: “Al madrileño se le…”

Buena parte del público argentino todavía no vio jugar a Alejandro Garnacho con continuidad, más allá de un resumen. Mucho menos había escuchado su voz en una nota con la televisión argentina, por lo menos hasta este martes, cuando se publicó un mano a mano con una señal deportiva.

La entrevista junto al periodista Gastón Edul llegó saciar esa necesidad de conocer al futbolista nacido en Madrid que representará a la Selección argentina y sobre quien hay muchas expectativas.

“Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Quiero jugar para Argentina y si no es ahora, ya se dará”, expresó con un llamativo acento neutro entre español y porteño. "Pues claro", su diálogo no pasó desapercibido en el Viejo Continente, donde aún siguen molestos por la elección del nacido en España.

Los medios de comunicación aprovecharon la instancia para dejarle un palo al joven de 18 años que vive el sueño de entrenar con Messi. "Al madrileño Garnacho se le pega el acento argentino a velocidad de vértigo: explica por qué no juega con España", fue el título del diario Marca, de esa ciudad.

Y agregó que "el acento argentino del joven madrileño de 18 años fue muy comentado en las redes sociales".

El título de Marca.

Tanto Mundo Deportivo como SPORT, los dos medios catalanes, también lamentaron la elección del chico que viste la camiseta del Manchester United. "Garnacho explica por qué se decantó por Argentina y no por España", titula MD, quien se sumó a los comentarios sobre el acento del argentino.

A Garna, o "Ale", como le dicen sus compañeros, parece no importarles los comentarios. Está decidido: "Sé que mucha gente me quiere y me aprecia simplemente por la decisión que tomé de jugar con la Argentina. Estoy agradecido por eso. Voy a tratar de devolvérselos", advirtió. Se espera que debute en esta gira.